اسماء الرعاية الاجتماعية | كشــف بـ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية موقع وزارة العمل modal.gov.Iq في المحافظات

أصبحت اسماء الرعاية الاجتماعية من أكثر الكلمات بحثا خلال الفترة الأخيرة، حيث يرغب كثير من الأسر العراقية معرفة الأسماء المشمولة بالوجبة الاخيرة من برنامج الرعاية الإجتماعية، لمواجهة ظروف الحياة الاقتصادية التي يمر بها العالم، ولهذا قامت الحكومة العراقية بتوفير منصة إلكترونية للاستعلام عن هذه الأسماء بطريقة سهلة، ودون بذل جهد كبير، وسنسرد لكم كافة التفاصيل الخاصة بالرابط الذي طرحته الحكومة العراقية، و طريقة التقديم، وكافة التفاصيل خلال هذا المقال.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يريد الكثير من المواطنين الحصول على الرعاية الاجتماعية، لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتحسين ظروف الحياة، لتجعلهم يعيشون حياة كريمة، وقد أعلنت الحكومة العراقية أنه سيتم الإعلان عن كشوف أسماء الرعاية الاجتماعية قريبا، وسيتمكن جميع المتقدمين من الاستعلام عن أسمائهم، وذلك عن طريق منصة مظلتي الالكترونية، التي قامت الحكومة العراقية بتوفيرها للمواطنين.

طريقة التقديم في برنامج أسماء المشمولين بالرعاية

للتقديم في برنامج اسماء الرعاية الاجتماعية ، يجب تقديم عدة مستندات منها الآتي:

تقديم صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.

إرفاق نسخة من بطاقة التموين للمتقدم.

كذلك إرفاق شهادة الميلاد للمتقدم، ولأفراد أسرته.

إرفاق صورة من السجل المدني للمتقدم للحصول على الدعم.

تقديم صورة من حالة المسكن.

كذلك تقديم شهادة وفاة رب الأسرة، إذا كان رب الأسرة متوفي.

إرفاق نسخة من مفردات مرتب المتقدم.

ملء استمارة طلب الالتحاق ببرنامج الدعم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين الوجبة الاخيرة

يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، عن طريق موقع منصة مظلتي الالكتروني، من خلال اتباع الخطوات التالية: