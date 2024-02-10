اقتصاد
الاخضر طالع تاني.. سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2024/2/10 والبنوك
يبحث الكثيرون عن سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري اليوم، في الآونة الأخيرة شهدت أسعار الدولار في السوق السوداء هبوطًا واضحًا بعد أن تجاوز الدولار 70 جنيه، وقد عاود الدولار مجددًا للصعود بشكل مفاجىء اليوم في السوق السوداء مع تجدد الشائعات المتعلقة بتعويم الجنيه المصري، والجدير بالذكر أن سعر الدولار في السوق السوداء يتأثر بعدة عوامل منها إعلام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء.
سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري
أعلن بعض المتعاملين ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، حيث سجل الدولار اليوم 65 جنيه مقارنةً بالانخفاض الذي تعرض له الدولار يوم الاثنين الماضي التي بلغ سعر الدولار فيها 55 جنيه.
سعر صرف الدولار في البنوك
أما عن سعر صرف الدولار في البنوك فهو على النحو التالي:
- سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الكويت حوالي 30.95 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
- أما في بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار اليوم حوالي 30.95 للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
- وفي البنك العقاري سجل سعر الدولار اليوم حوالي 30.95 للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
- أما في البنك الأهلي اليوناني سجل سعر الدولار اليوم حوالي 30.85 للشراء، 30.75 للبيع.
- وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار اليوم حوالي 30.95 للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
- وفي المصرف العربي الدولي سجل سعر الدولار اليوم حوالي 30.95 للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
- وفي بنك HSBC سجل سعر الدولار اليوم حوالي 30.95 للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم 30.75 للشراء، 30.85 للبيع.
- أما في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار حوالي 30.85 للشراء، 30.95 للبيع.
- أما في بنك القاهرة فقد سجل الدولار سعر 30.85 للشراء، 30.95 للبيع.
- سجل الدولار في البنك الأهلي 30.75 للشراء، 30.85 للبيع.