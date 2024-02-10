الاخضر طالع تاني.. سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2024/2/10 والبنوك

يبحث الكثيرون عن سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري اليوم، في الآونة الأخيرة شهدت أسعار الدولار في السوق السوداء هبوطًا واضحًا بعد أن تجاوز الدولار 70 جنيه، وقد عاود الدولار مجددًا للصعود بشكل مفاجىء اليوم في السوق السوداء مع تجدد الشائعات المتعلقة بتعويم الجنيه المصري، والجدير بالذكر أن سعر الدولار في السوق السوداء يتأثر بعدة عوامل منها إعلام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء.

سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

أعلن بعض المتعاملين ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، حيث سجل الدولار اليوم 65 جنيه مقارنةً بالانخفاض الذي تعرض له الدولار يوم الاثنين الماضي التي بلغ سعر الدولار فيها 55 جنيه.

سعر صرف الدولار في البنوك

أما عن سعر صرف الدولار في البنوك فهو على النحو التالي: