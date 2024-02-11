اقرأ ملفــات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية | اسماء الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي pdf في كل محافظات الدولة

إقبال كثيف من المواطنين بالعراق للبحث عن اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث بدأت الجهات المختصة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية العراقية من مراجعة الطلبات المقدمة للمواطنين تجهيزا الاعلان عن اسماء المقبولين، وأطلقت الحكومة العراقية برنامج الرعاية الاجتماعية لمساعدة الفئات الفقيرة ومحاولة توفير حياة كريمة للاسر محدودة الدخل خاصة مع ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة على المواطنين وسط الازمة الاقتصادية، ولقد اتاحت الوزارة امكانية الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي ونرصد لكم خلال سطور المقال خطوات الاستعلام عنها وشروط القبول فيها.

شروط القبول ضمن اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة

لقد وضعت الوزارة عدة شروط لابد من توافرها حتى يتم القبول في اسماء المستفيدين من الدفعة الجديدة لشهر فبراير حيث تقوم الوزارة بمراجعة الطلبات وفور الانتهاء منها سيتم اعلان كشوفات المقبولين، وتتمثل شروط القبول فيما يلي:

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية ويقيم داخل اراضي العراق بصورة دائمة.

يتراوح عمر الشخص بين 18 عاما حتى 60 عاما للقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية.

عدد افراد الاسرة لا يقل عن اربعة افراد.

لا يوجد معاش ثابت من الحكومة او تلقي مساعدات أخرى من وزارة الشؤون العراقية.

عدم امتلاك اراضي او اصول عقارية او انشطة تجارية.

وجود حساب بنكي فعال حتي يتم تلقي الدفعات الشهرية من خلاله.

كما توجد عدة فئات يحق لها التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية ومنهم الارامل والمطلقات والايتام، الطلاب المتزوجون خلال الدراسة، والعاجز عن ايجاد وظيفة لكبر السن، من لديه اعاقة جسدية او عقلية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي، حيث تحاول الحكومة العراقية توفير كافة خدماتها بطريقة الكترونية للتسهيل على المواطنين، ولتحميل كشوفات المستفيدين يجب اتباع الخطوات الاتية: