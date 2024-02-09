Results لينك نتائج السادس الاعدادي دور أول 2024 عموم محافظات العراق

لم يتبق سوى أيام قليلة على إعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الاول التي تشمل جميع المحافظات العراقية، حيث إن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها من أجل الإنتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة التي تشمل أوراق الإمتحانات في العراق، ليتم العمل على رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية الرسمي وكذلك موقع نتائجنا التي أطلقته الوزارة.

استعلام نتائج السادس الاعدادي في العراق 2024 دور أول

يمكن معرفة نتائج السادس الاعدادي الدور الاول في مختلف محافظات العراق، وفقًا للخطوات الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

كذلك يتم الدخول إلى قسم النتائج.

بعدها يتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني مع تحديد المرحلة الدراسية.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “بحث”.

وهنا ستتمكن من استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالطلاب والطالبات.

نتائج السادس الاعدادي الدور الاول في العراق موقع نتائجنا

وأصبح من السهل إمكانية الإطلاع عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في جميع المحافظات العراقية، عبر موقع نتائجنا التي تتضمن جميع نتائج المراحل الدراسية المختلفة، إضافة إلى أن الموقع كذلك يوفر نتائج الإعتراضات التي يتم فتح باب التقديم إليها عقب عرض النتائج مباشرة، ليسهل على جميع الطلاب والطالبات في سهولة معرفة النتائج الخاصة بهم.