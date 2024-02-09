لمتابعة أجدد المسلسلات.. ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 نايل سات وعرب سات

واحدة من القنوات التي يبحث الجميع عن ترددها هي قناة الفجر الجزائرية، حيث من أفضل القنوات التي تقوم بنقل باقة من المسلسلات التركية المبدلجة على شاشتها، ولذا عبر موقعنا “البديل” نذكر لكم تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات والقمر الصناعي أيضًا عرب سات، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

قناة الفجر الجزائرية من القنوات الناقلة عدد من المسلسلات التركية التاريخية على شاشتها، ولهذا أسبوعيًا يزداد البحث عن ترددها على مختلف الأقمار الصناعية، وذلك من أجل متابعة المسلسلات التي تعرضها القناة، وتأتي الترددات الخاصة بالقناة على النحو التالي:

نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الرمز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

استقطاب: عمودي.

معدل الرمز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية

سهل جدًا متابعة أي مسلسل تقوم القناة بنقله على شاشتها، حيث عليك اتباع خطوات بسيطة لتنزيل القناة على جهازك فقط، ومن بعدها تشاهد محتوى قناة الفجر الجزائرية، والخطوات على هذا النحو:

الدخول إلى زر القائمة الموجودة في كل جهاز ريموت.

تقوم باختيار التركيب اليدوي والتي منه تختار إضافة قناة.

حدد القمر الصناعي وأضف جميع الإحداثيات الخاصة بالقناة، ومن ثم بحث.

اضغط على تنزيل وحفظ واستمتع بما تعرضه القناة على شاشتها.

وللعلم تعرض القناة مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحالي، وأيضًا مسلسل صلاح الدين الأيوبي، بجانب عدد من المسلسلات الأخرى التي يمكن متابعتها على القناة، حيث كل خميس وكل ثلاثاء يتم عرضهم باللغة العربية.