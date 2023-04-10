رابط موقع أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة في اليمن 2023

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة في اليمن 2023، يزداد البحث عن رابط الاستعلام عن ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة في دولة اليمن وذلك من قبل الطلاب واولياء الامور، حيث اتاحت وزارة التربيه والتعليم رابط للاستعلام عن ارقام الجلوس الخاصة بطلاب في الثانوية العامة وذلك للتسهيل علي الطلاب عملية الاستعلام الكترونيا، ومن خلال السطور القادمة سنرصد لكم رابط الاستعلام الرسمي وخطوات الاستعلام.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة في اليمن 2023

اتاحت وزارة التربية والتعليم اليمنية رابط للاستعلام عن ارقام الجلوس بكل سهولة، ويمكن الاستعلام منزخلال هذة الخطوات:

اولا الدخول علي الرابط الرسمي من خلال من خلال وزارة التعليم اليمنية

الضغط علي خانة الاستعلام عن ارقام الجلوس.

بعد ذلك ادخال الرقم الوطني وذلك لاظهار رقم الجلوس الخاص بطالب.

بعد ذلك يجب التاكد من جميع البيانات التي ادخلتها من الاسم والرقم الوطني والرقم القومي.

بعد ذلك سنتظر دقائق وسيظهر لك رقم الجلوس الخاص بك.

الثانوية العامة في اليمن 2023

قام وكيل وزارة التربية والتعليم باعلان ان بدء موعد الاستعلام عن ارقام الجلوس للثانوية العامة في اليمن بداية من يوم السبت الموافق 8 ابريل 2023 وذلك لجميع المحافظات اليمنية حيث يكون عدد الطلاب الذين يدخلون امتحانات الثانوية العامة في اليمن 467 الف و 605 طالب وطالبة، ويمكن الاستعلام عبر الموقع الرسمي كماذكرنا في السطور السابقة، ومن الافضل يتم الاطلاع علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمى لمعرفة كل ما هو جديد، حول امتحانات الثانوية العامة في دولة اليمن.