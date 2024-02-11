“مش جايين فسحة” اول قرار لحسام مع المنتخب + حسام حسن يفاجئ الكل بطلبه

اول قرار لحسام مع المنتخب، وذلك حيث أعلن اتحاد الكرة المصري بالأمس عن تولي حسام حسن القيادة الفنية للمنتخب المصري الاول بعدما تمت اقالة البرتغالي روي فيتوريا بعد خروج الفراعنة على يد الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح في دور ثمن النهائي من بطولة كأس الامم الافريقية، وحسم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني عدة ملفات تتعلق بشارة قيادة المنتخب، وننشر لكم خلال سطور التقرير اولي قرارات العميد حسام حسن بعد قيادة الفراعنة.

اول قرار لحسام مع المنتخب المصري

حسم حسام حسن المدير الفني الجديد للفراعنة امر شارة القيادة والذي وافق على استمرار النجم محمد صلاح لاعب ليفربول قائدا للمنتخب الوطني، مشيرا الى انه لن يكون هناك تغيير حول هذا الموضوع بشأن ما تردد في الساعات الاخيرة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بسحب شارة القيادة من محمد صلاح، وأن العميد يعول كثيرا على صلاح خلال الفترة القادمة في المنتخب لمحاولة اسعاد الجماهير المصرية بعد الخروج في بطولة أمم افريقيا السابقة وعدم الفوز في اي مباراة.

ومن جهة أخرى أكد قائد المنتخب محمد صلاح على استمرار دوره في المنتخب وشدد على العمل باجتهاد مع الجهاز الفني الجديد لعودة الفراعنة الي المسار الصحيح بعد امم افريقيا 2023، وصرح بأن الفترة القادمة تتطلب تكاتف الجميع من اللاعبين والجهاز الفني والاداري والجماهير كي تعود النجاحات مرة أخرى، خاصة ان المنتخب مقبل على منافسات امم افريقيا القادمة المغرب 2025 وتصفيات كأس العالم 2026.

اول قرار صارم لابراهيم حسن مدير منتخب مصر

كشفت العديد من وسائل الاعلام المصرية عن اول قرار اتخذه مدير عام منتخب مصر ابراهيم حسن بعدما تولي وهو العميد القيادة الفنية للمنتخب الوطني، حيث فرض حظرا اعلاميا على جميع اعضاء الجهاز الاداري والفني للمنتخب حتى يوم مؤتمر تقديمه الاربعاء القادم، وسيكون اول ظهور للمنتخب الوطني مع حسام هو فترة التوقف الدولي في مارس القادم بمشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزلندا بينما اول مباراة رسمية ستكون ضمن تصفيات كاس العالم خلال الجولتين الثالثة والرابعة امام بوركينا فاسو وغينيا بيساو.