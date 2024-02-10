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نزلها PDF استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة موقع منصة مظلتي الالكترونية
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، تم إطلاق العديد من برامج الرعاية الاجتماعية في العراق لمساعدة المواطنين ودعم المحتاجين منهم ماديًا، ووضعت الجهات المعنية شروط معينة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال معلومات عن برامج الرعاية الاجتماعية وشروط الاستفادة منها وطريقة الإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه أغلب الدول العربية ومنها العراق، تحرص حكومات هذه الدول على عمل برامج للرعاية الاجتماعية للنهوض بمستوى المواطنين المحتاجين من أصحاب الدخل المحدود ومساعدتهم على مجابهة أعباء الحياة، وقد أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق برنامج للرعاية الاجتماعية وأتاحت إمكانية التسجيل بالبرنامج والإطلاع على أسماء المستفيدين الكترونيًا، وفيما يلي نوضح لكم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية :
- الدخول الى موقع هيئة الحماية الاجتماعية “مظلتي” عبر الضغط على هذا الرابط.
- الانتقال الى برامج الرعاية الاجتماعية.
- الضغط على قوائم كشوفات الوجبة الأخيرة لتحميلها.
- بعد تحميل قائمة الأسماء بصيغة pdf يمكنكم الإطلاع عليها بسهولة والبحث عن الاسم المراد.
شروط برنامج الرعاية الاجتماعية 2024
وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق عدة شروط لابد من توافرها في المستفيد والا لن يتم منحه الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة للمستحقين من المواطنين والمواطنات الفقراء والمحتاجين، وسنستعرض لكم في هذه الفقرة الشروط المطلوبة وفقًا لما أعلنت عنه الوزارة :
- أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية ومقيم داخل العراق بصفة دائمة.
- أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 عامًا و 60 عامًا، وللنساء لابد أن تتراوح أعمارهن ما بين 15 عامًا و 55 عامًا.
- ألا يكون المتقدم لديه أملاك خاصة كالأراضي أو العقارات أو غيرها.
- ألا يكون المتقدم بالسجن أو بأي دار إيواء عامة.