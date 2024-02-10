عربي و دولي

نزلها PDF استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة موقع منصة مظلتي الالكترونية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

Mahmoudمنذ 7 ساعات
0
شروط برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق عدة شروط لابد من توافرها في المستفيد والا لن يتم منحه الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة للمستحقين من المواطنين والمواطنات الفقراء والمحتاجين، وسنستعرض لكم في هذه الفقرة الشروط المطلوبة وفقًا لما أعلنت عنه الوزارة :

  • أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية ومقيم داخل العراق بصفة دائمة.
  • أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 عامًا و 60 عامًا، وللنساء لابد أن تتراوح أعمارهن ما بين 15 عامًا و 55 عامًا.
  • ألا يكون المتقدم لديه أملاك خاصة كالأراضي أو العقارات أو غيرها.
  • ألا يكون المتقدم بالسجن أو بأي دار إيواء عامة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Mahmoudمنذ 7 ساعات
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى