نزلها PDF استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة موقع منصة مظلتي الالكترونية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه أغلب الدول العربية ومنها العراق، تحرص حكومات هذه الدول على عمل برامج للرعاية الاجتماعية للنهوض بمستوى المواطنين المحتاجين من أصحاب الدخل المحدود ومساعدتهم على مجابهة أعباء الحياة، وقد أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق برنامج للرعاية الاجتماعية وأتاحت إمكانية التسجيل بالبرنامج والإطلاع على أسماء المستفيدين الكترونيًا، وفيما يلي نوضح لكم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية :