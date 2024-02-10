تردد القنوات

نزليها وخلي أولادك فرحانين.. استقبل الآن تردد قناة تنة ورنة على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة تنة ورنة

Mahmoudمنذ 7 ساعات
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تردد قناة تنة ورنة
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Mahmoudمنذ 7 ساعات
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