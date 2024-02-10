نزليها وخلي أولادك فرحانين.. استقبل الآن تردد قناة تنة ورنة على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة تنة ورنة، قناة تنة ورنة من القنوات المفضلة لدى ملايين الأطفال بالوطن العربي، وذلك لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي متميز، وتعرض القناة مجموعة من أجمل أفلام الكرتون والأغاني الرائعة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال تردد قناة تنة ورنة وكيفية ضبطها على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة تنة ورنة على القمر الصناعي نايل سات قناة تنة ورنة من القنوات الممتعة التي تجذب الأطفال اليها ببرامجها وأغانيها المميزة، لذا يبحث الكثيرون من الأباء والأمهات عن تردد القناة ليستمتع أطفالهم بمشاهدتها ويشغلوا وقت فراغهم بمحتوى جيد، وفيما يلي إعدادات ضبط تردد قناة تنة ورنة : القمر الصناعي : نايل سات

نايل سات التردد : 11853

11853 الاستقطاب : أفقي

أفقي معدل الترميز : 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ : 2/3 كيفية ضبط تردد قناة تنة ورنة على جهاز الاستقبال يمكنكم ضبط تردد قناة تنة ورنة بسهولة على جهاز الرسيفر عبر إدخال إعدادات الضبط الموضحة بشكل صحيح، وسنستعرض لكم في السطور التالية طريقة الضبط بالخطوات : الضغط على زر القائمة الموجود على جهاز الريموت كنترول.

الدخول الى خدمة البحث عن القنوات.

تحديد طريقة البحث اليدوي.

إدخال معلومات التردد في الخانات المخصصة.

بعد استيفاء كافة البيانات قم بالضغط على “بحث”.

ستستغرق عملية البحث عدة دقائق بعدها ستظهر قائمة القنوات التي تتبع نفس التردد، ومن بينهم قناة تنة ورنة. أهم ما يتم تقديمه على قناة تنة ورنة قناة تنة ورنة واحدة من القنوات الأكثر المشاهدة عند الأطفال بسبب مميزاتها الرائعة، حيث أنها قناة مجانية تقدم محتواها بأعلى تقنية في الصورة والصوت وبتردد جيد بدون تقطيع، كما أن القناة تناسب مختلف الأعمار من سن صغير، وتعرض أفلام مميزة وأغاني مسلية وممتعة، وبالتالي لا يشعر الطفل بأي ملل أو سأم أثناء مشاهدتها.