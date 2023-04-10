أفاد موقع تكافل وكرامة أن وزارة التضامن الاجتماعي صدرت قرارا رسميا بخصوص الشكاوى المتعلقة بالكرامة والمحدثة عن طريق الرقم الوطني في مستحقات التكافل والكرامة، حيث يشمل هذا القرار الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم شكوى عن مستحقات التكافل والكرامة، يستطيع الأفراد المهتمون بتقديم طلب معاش في “تكافل وكرامة” استغلال هذا الإجراء وتقديم شكاوى الرفض عبر الاتصال بالهاتف رقم ١٩٦٨٠، حيث يأتي هذا الخطوة لحماية حقوق المواطنين وتزويدهم بالدعم المهم للاستفادة من خدمات التكافل والكرامة المخصَّصة للمعاشات، نقدم لكم اليوم طريقة الاستعلام عن المرأة المتزوجة عبر موقع تكافل وكرامة 2023، وكافة التفاصيل، تابعونا.

طريقة الاستعلام عن المرأة المتزوجة عبر موقع تكافل وكرامة 2023

يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة البحث في تكافل وكرامة، يجب اتباع الخطوات التالية حتى تصل للإجابة

أولًا، يجب الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الاستعلام والشكاوى من خلال الرابط التالي: https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10.

بعد ذلك، يجب كتابة رقم الهوية للشخص المطلوب استعلام عن معاشه.

ثم النقر على زر “الاستعلام”.

سيظهر بعدها نتيجة الاستعلام عن المعاش بغض النظر عن قيمته.

يتم قبول أو رفض الطلب.

شروط الحصول علي تكافل وكرامة

يتطلع الكثيرون إلى متطلبات الحصول على المعاش من تكافل وكرامة، فتلك المتطلبات هي كالآتي

يجب مطابقة بيانات التسجيل في البرنامج مع المعلومات الموجودة في استمارة حالة الأسرة الاجتماعية.

يتطلب الأمر أن يكون وضع أفراد الطلبة الذين يرغبون في التقدم لهذه المنحة أو عائلاتهم متطابقًا مع المعيار الإحصائي المحدد.

يتعين التحقق مما إذا كان المتقدم لديه دخل ثابت شهري من مصادر مثل الأعمال أو الرواتب، بحيث يكون خاليًا تمامًا من أية مزايا شهرية، مثل المعاشات التأمينية أو المساعدة في الضمان الاجتماعي.

تقديم تظلمات في تكافل وكرامة 2023

لكي تستطيع معرفة الأسلوب الذي يجب إتباعه لتقديم اعتراض في برنامج “تكافل وكرامة 2023”، فعليك إتباع هذه الشروحات