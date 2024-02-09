【﻿من　هنا】رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2024 في الجزائر “ostad.education.gov.dz”

يُعد فضاء الأساتذة منصة إلكترونية متطورة أطلقتها وزارة التربية الوطنية الجزائرية لتمكين المعلمين من تقديم طلبات الانتقالات بسهولة ويسر، وكذلك الحصول على جميع الخِدْمَات الخاصة بالأساتذة، والتي منها الاستعلام عن نتائج الانتقالات ومتابعتها، والحصول على الوثائق الإدارية اللازمة، ومتابعة آخر الأخبار التربوية والبرامج التعليمية، والمشاركة في مختلف الدورات التدريبية والندوات، والتواصل مع زملاء المهنة وتبادل الخبرات، لذلك يعد فضاء الأساتذة منصة خدمية كبيرة يستفيد من المعلمين، ومن خلال موقع البديل نتعرف على طريقة التسجيل في فضاء الأساتذة.

رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2024 في الجزائر

للتسجيل في فضاء الأساتذة عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية في الجزائر اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع فضاء الأساتذة.

ومن ثم اضغط “تسجيل دخول”.

قم بإدخال الرَّقَم القومي وكلمة المرور.

اضغط على “طلبات النقل”.

قم بملء استمارة طلب النقل بدقة مع التأكد من صحة البيانات.

وبعدها قم بإرفاق الوثائق المطلوبة.

راجع الطلب بدقة قبل إرساله.

وفي الخير قم بالنقر على “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل في فضاء الأساتذة 2024

يشترط للتسجيل في فضاء الأساتذة عدة شروط وضعتها وزارة التربية الوطنية في الجزائر تشتمل هذه الشروط على التالي:

أن يكون المعلم حاملًا للجنسية الجزائرية.

وكذلك أن يكون المعلم موظفًا في وزارة التربية الوطنية.

أن يكون المعلم قد أتم 3 سنوات على الأقل في منصبه الحالي.

وأيضا أن يكون المعلم لائقًا طبيًا.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في فضاء الأساتذة

تشتمل الأوراق المطلوبة للتقديم على التالي: