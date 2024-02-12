هـم فقط المستفيدين من زيادة رواتب الموظفين والمعاشات الجديدة + أخبار سكر من وزارة المالية للكل

إقبال كبير من المواطنين للبحث عن رواتب الموظفين والمعاشات الجديدة، بعد قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه أكبر حزمة للرعاية الاجتماعية مع بداية الشهر القادم، ويأتي هذا في ظل حرص الحكومة على تقديم الدعم الي المواطنين بعد ارتفاع الاسعار والازمة الاقتصادية في الوقت الحالي،ونقدم اليكم عبر سطور المقال ابرز قرارت الرئيس الاخيرة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات فتابعوا معنا.

رواتب الموظفين والمعاشات الجديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأكبر حزمة اجتماعية شملت ملايين المواطنين حيث شملت القرارات ما يلي:

رفع الحد الادني للاجور ينسبة بلغت 50% ويصل الي 6000 جنيه شهريا.

زيادة رواتب الموظفين العاملين في اجهزة الدولة الادارية بحد أدنى يتراوح بين 1000 حتى 1200 جنيه وفقا للدرجة الوظيفية.

علاوات دورية تشمل المخاطبين بقوانين الخدمة المدنية بنسبة تبلغ 10% من الراتب الاساسي، و نسبة 15% لغير المخاطبين من الاجر الاساسي بحد ادني 150 جنيه وتكلفة اجمالية 11 مليار جنيه.

تم تخصيص نحو 6 مليار جنيه من أجل تعيين 120 الف من المعلمين والمهن الطبية و الموظفين في أجهزة ومؤسسات الدولة.

تخصيص نحو 37.5 مليار جنيه كحافز اضافي بواقع 500 جنيه للدرجة السادسة وترتفع 500 جنيه تبعا لكل درجة، وتصل الي 900 جنيه حتى الدرجة الممتازة.

15 مليار جنيه حوافز اضافية للاطباء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد والتمريض والمعلمين.

قرارت الرئيس السيسي للمواطنين بشأن رواتب الموظفين والمعاشات

نستكمل ابرز قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي حول رواتب الموظفين والمعاشات الجديدة كما يلي: