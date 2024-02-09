“ببلاش” تردد قناة الجزائرية الأرضية علي جميع الاقمار الصناعية لمتابعة نهائي كأس افريقيا مجانا

تردد قناة الجزائرية الأرضية يبحث متابعي كرة القدم عن أفضل القنوات لكي يتابعوا ويشاهدوا عليها المباريات والبطولات لمختلف الأندية، وجاء تردد القناة الأكثر بحثا لأنها تقوم بنقل بعض مباريات المنتخب الجزائري في البطولة الإفريقية، وتعد من أهم القنوات المجانية التي تنقل بعض المباريات الإفريقية للمنتخبات الجزائرية، حيث تقوم باستخدام كل الأساليب التكنولوجية الحديثة في نقل هذه المباريات، تابعوا معنا كافة التفاصيل فى المقال التالي.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

تنتظر الجماهير بحماس وترقب لمتابعة مباراة مصر والكونغو في إطار بطولة كأس أمم أفريقيا وتعتبر قناة الجزائرية الأرضية الرياضية واحدة من المحطات البارزة التي ستقوم بنقل هذه المواجهة المثيرة لضمان متابعة الحدث بأفضل جودة ممكنة يعلن عن شفرة قناة الجزائرية الأرضية sd.

تردد قناة الجزائرية الأرضية نايل سات

تردد القناة: 11680.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية هوت بيرد

يمكن للمشاهدين الوصول إلى تردد القناة الأولى الجزائرية على الهوت بيرد مما يوفر خيارات متعددة للتمتع بتغطية متنوعة ومحتوى رياضي مثير تفاصيل تردد القناة على الهوت بيرد كما يلي:

تردد القناة: 12577. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 3/4. الجودة: SD.

مميزات قناة الجزائرية الارضية

تميزت قناة الجزائرية الأرضية بأنها قناة رسمية تقوم بنقل مباريات البطولة الخاصة بمنتخب الجزائر، كما أنها حصلت على حقوق نقل 17 مباراة خاصة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2024، تعد من القنوات الرياضية التي انتشرت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ويوجد تردد قناة الجزائرية الأرضية استوديو تحليلي عالي المستوى يقوم بتحليل المباريات المختلفة، وبها مجموعة من المحللين والمراسلين الذين يقومون بالتعليق على المباريات، وتعد من أفضل القنوات الرياضية في الوطن العربي.