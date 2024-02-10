أخبار مصر

“بقوا 6000 جنيه” موعد تطبيق الحد الادنى للاجور 2024.. يا سعدكم يا هناكم

الحد الادنى للاجور

Mahmoudمنذ 7 ساعات
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الحد الادنى للاجور
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Mahmoudمنذ 7 ساعات
0

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