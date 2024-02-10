“بقوا 6000 جنيه” موعد تطبيق الحد الادنى للاجور 2024.. يا سعدكم يا هناكم

الحد الادنى للاجور، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ أيام عن بشرى للموظفين حيث قرر زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل حتى 6000 جنيه بالشهر، وذلك لمواجهة الأزمات الاقتصادية الحادة التي يعيشها العالم بأكمله، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال معلومات عن الزيادة المقررة.

زيادة الحد الادنى للاجور بنسبة 50% وفقًا لقرار الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس السيسي ستتم زيادة الحد الادنى للاجور بنسبة خمسون بالمائة، لتزيد مرتبات الموظفين بدايةً من الشهر القادم بمقدار 1000 الى 1200 جنيه كل شهر على حسب درجة الموظف، وفيما يلي الزيادة المقررة حسب الدرجة الوظيفية : من الدرجة السادسة الى الدرجة الرابعة سيزيد الأجر بمقدار 1000 جنيه.

من الدرجة الثالثة الى الدرجة الأولى سيزيد المرتب بمقدار 1100 جنيه.

درجة المدير العام وحتى درجة وكيل الوزارة ستبلغ الزيادة 1200 جنيه. موعد تطبيق قرار زيادة الحد الادنى للاجور سيتم تطبيق قرار زيادة الحد الادنى للاجور للموظفين بمختلف مؤسسات الدولة، وذلك بدءًا من مرتب شهر مارس والذي يتم صرفه يوم 21 من الشهر، وجاء هذا القرار في اطار حرص الدولة المصرية على التخفيف عن كاهل المواطنين، وبالنسبة لقبض شهر فبراير فإن المرتبات ستكون كما هي ولن تشهد أي زيادة، وسيتم صرف العلاوة الدورية في وقت مبكر بنسبة 10% من الراتب الأساسي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أما غير المخاطبين فستصرف لهم العلاوة بنسبة 15%، وبذلك تصل تكلفة العلاوات التي سيتم صرفها للموظفين والتي تتراوح ما بين 500 و 900 حنيه شهريًا إجمالًا الى 65 مليار جنيه مصري، وبالنسبة للرواتب الأساسية للموظفين قبل الزيادة فكانت تتراوح ما بين 4000 جنيه للدرجة الخامسة وتصل حتى 9000 جنيه للدرجة العالية، و 11000 جنيه للدرجة الممتازة.