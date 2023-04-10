مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 19 التاسعة عشر .. الموعد والقنوات الناقلة

مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 19 كاملة التاسعة عشر في رمضان 2023 ، في إطار كوميدي يدخل في قلوب كل من شاهد المسلسل ، بعد عرض حلقاته الأولى ، أجريت عمليات البحث من خلال محرك جوجل الإلكتروني العالمي.

تدور أحداث هذه السلسلة بشكل فكاهي حول مشاكل الشباب في المملكة العربية السعودية في إطار كوميدي ، حيث تقدم العديد من الحلول لهذه المشاكل وغيرها الكثير.

مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 19 في شهر رمضان 2023 أتمنى للجميع مشاهدة ممتعة لجميع حلقات وأحداث المسلسل.

موعد مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 19 كاملة التاسعة عشر

شباب البومب 11 على قناة روتانا الخليج في “السعودية والكويت والبحرين وقطر واليمن والعراق وسوريا والصومال والأردن وجيبوتي وجزر القمر” حيث يعرض المسلسل في تمام الساعة 6:35 مساءً.

يظهر موعد عرض مسلسل شباب القنبلة 11:

ويعرض في “مصر ، السودان ، لبنان وليبيا” الساعة 5:35 ، “عمان والإمارات” الساعة 7:35 و “تونس والجزائر” الساعة 4:35.

أبطال شباب البومب

يشارك في البطولة: فيصل العيسي ، مهند الجميلي ، عبد العزيز الفريحي ، وول الحربي ، سليمان المخطيب ، مرزوق الغامدي ، عبدالله المسيني ، عوض عبدالله.

في ظل إدراك الجميع لتميز المسلسل في معالجة مشاكل الشباب السعودي ، انتشرت عشرات التغريدات التي تتحدث عن القضايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.