متاح هنا.. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024م

قامت وزارة الداخلية العراقية بتوفير رابط استمارة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024، والتي تُعتبر وفقًا لقانون الأحوال المدنية هوية تعريفية لكل مواطن عراقي ولد من أب وأم عراقيين، وتُعتبر بديلاً رسمياً عن شهادة الجنسية، وأصبحت ضرورية لجميع المواطنين والمواطنات العراقيين، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنقدم لكم رابط وخطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، والأوراق المطلوبة لذلك، فتابعونا.

كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

أكدت وزارة الداخلية العراقية أنه يمكن لجميع مواطني العراق الحجز على البطاقة الوطنية الموحدة بكل سهولة وبشكل إلكتروني من خلال الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية الرسمية لمديرية شؤون البطاقة الموحدة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى رابط موقع مديرية شؤون البطاقة الموحدة. النقر على أيقونة حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة من الواجهة الرئيسية للموقع. إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة. كتابة رقم الجوال الخاص بك. النقر على مربع “حجز”. يجب عليك طباعة إيصال الحجز وتوجيهه إلى المديرية وتقديمه لإكمال الإجراءات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

تم نشر الوثائق والمستندات المطلوبة من قبل وزارة الداخلية العراقية لتقديم طلب استخراج البطاقة الموحدة في العراق، وأهم هذه الوثائق هي:

نسخة من البطاقة التالفة. نسخة من المؤهل الدراسي. نسخة من وثيقة عقد العمل. شهادة التجنيد. نسخة من شهادة الميلاد إذا كان الاستخراج لأول مرة.

يجب تقديم هذه الوثائق والمستندات مع طلب الحجز الإلكتروني على البطاقة الوطنية 2024 لاستكمال الإجراءات المطلوبة، وبذلك نكون قد عرضنا لكم في هذا المقال رابط وخطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة، والوثائق المطلوبة لها.