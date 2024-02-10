“حالو يا حالو” أسماء مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ على رأسهم المداح 4 وحق عرب

مسلسلات رمضان 2024، يشهد رمضان القادم منافسة قوية بين أغلب نجوم الفن المصري والعربي الذين من المقرر أن يشاركوا بأعمالهم الفنية في هذا الموسم، وقد بدأ تصوير معظم المسلسلات المقرر عرضها ونزلت الأفيشات التي توضح نبذة عن أبطال المسلسل وأدوارهم، وفي هذا المقال نقدم لكم أبرز مسلسلات ونجوم رمضان للعام 2024.

مسلسلات رمضان 2024

تتنوع المسلسلات التي ستعرض في رمضان القادم ما بين درامي وكوميدي وأكشن وتاريخي وغيرهم، وفيما يلي أبرز المسلسلات وأبطال كل عمل.

مسلسل الحشاشين

عمل درامي من وحي التاريخ من بطولة النجم كريم عبد العزيز وأحمد عيد وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل المداح 4

بعد نجاح مسلسل المداح على مدار ثلاثة مواسم متتالية، سيبدأ النجم حمادة هلال في تصوير الجزء الرابع من المسلسل بمشاركة هلا السعيد ودنيا عبد العزيز.

مسلسل حق عرب

مُسلسل درامي أكشن من بطولة أحمد العوضي ويشاركه الفنان رياض الخولي وميرهان حسين ووفاء عامر وغيرهم من النجوم.

مسلسل العتاولة

أحمد السقا يعود الى السباق الرمضاني هذا الموسم بمسلسل العتاولة وهو مسلسل درامي اجتماعي من بطولة طارق لطفي وباسم سمرة.

بيت الرفاعي

مسلسل يحمل طابع الإثارة والتشويق من بطولة أمير كرارة وأحمد رزق ومحمد لطفي وميرنا جميل وسيد رجب ومن تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

ألف ليلة وليلة

يشارك النجم ياسر جلال في هذا السباق الرمضاني بمسلسل ألف ليلة وليلة ويشاركه البطولة الفنانة المتألقة شيري عادل.

صيد العقارب

مسلسل درامي اجتماعي بطولة النجمة غادة عبد الرازق وسيمون ومنال سلامة ونخبة من ألمع النجوم ومن إخراج أحمد حسن.

المعلم

أما مصطفى شعبان فسيقدم مسلسل شعبي اجتماعي بإسم المعلم وسيشاركه البطولة سهر الصايغ وهاجر أحمد وأحمد فؤاد سليم.