الاخضر ب64.. سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2024/2/10 والبنوك

شهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 فبراير 2024 هبوطاً خلال التعاملات الماضية، ففي الساعات السابقة هبط سعر الدولار الأمريكي بعدما تخطى الـ 70 جنيهاً، وجاء ذلك عقب الإعلان عن الاتفاق بين الصندوق الدولي بزيادة قيمة القرض عن المتفق عليه، ومن المفترض أن تشهد أسعار السلع أيضاً انخفاضاً في الأيام القادمة نتيجة لانخفاض سعر الدولار الأمريكي.

سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري اليوم

ثبت سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10فبراير 2024 نحو 64.6 جنيه مصري في البيع، حيث شهد الجنيه حالة من الاستقرار النسبي داخل المصارف البنكية في الفترة الماضية، وجاء ذلك عقب الإفصاح عن طرح مشروع رأس الحكمة بطريق مرسى مطروح، والذي من المتوقع أن يموله أحد كبار رجال الأعمال بدولة الإمارات، فور الإعلان عن حصول الدولة المصرية على 2 مليار دولار أمريكي مبدئياً انخفض سعر الدولار في السوق الموازية بشكل ملحوظ.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية

بناءً على ما تم نشره مؤخراً من تحديثات سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك بمصر فإنه بلغ الآتي: