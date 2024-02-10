“ابسط طفلك”.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 بإشارة قوية لمتابعة أجدد حلقات الأفلام الكرتونية

باتت قناة توم وجيري أحد أفضل وأشهر قنوات الكرتون في الوقت الراهن، حيث تعرض القناة حلقات المسلسل الكرتوني الشهير “توم وجيري” الذي يمتعنا ويبعث فينا الضحك، وخاصة عندما يقوم الفأر الصغير جيري بتنفيذ المقالب الكوميدية في القط توم، الذي يسعى دائمًا للقبض عليه وتناوله، ولكن يبدو أن الفأر ذو البديهة السريعة دائمًا ما يفلت من براثنه.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

بدأت قناة توم وجيري في بث حلقات مميزة وفريدة من نوعها للمسلسل الشهير توم وجيري، ولكن لم تقتصر على تقديم ذلك، حيث بدأت في عرض أكثر من كرتون آخر لجذب الملايين من المشاهدين، وتقديم المتعة البصرية للأطفال بمختلف مراحلهم السنية، مما جعلها أحد أفضل قنوات الأطفال.

تقدم قناة توم وجيري مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك الأغاني والأناشيد الدينية، مؤكدة حرصها على تقديم محتوى متنوع يناسب جميع الفئات العمرية؛ تسعى القناة بجدية لضمان عدم تقديم محتوى يخالف القيم والأخلاقيات، مما يجعلها واحدة من القنوات الرائدة التي يثق بها الأهل والأطفال على حد سواء، وفيما يلي تردد القناة المميزة على عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي – H.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

طريقة ضبط تردد قناة توم وجيري