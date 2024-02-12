نداء إلى السكان بالقاهرة الكبرى..فرصة مش هتتكرر شقق بمقدم 30 ألف في القاهرة على بعد دقائق من كل الخدمات

شقق بمقدم 30 ألف في القاهرة من المقرر أن تطرحها وزارة الإسكان في 14 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك ضمن الطرح الجديد شقق الاسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين للمواطنين من محدود الدخل والتي تعرف بشقق لكل المصريين الطرح الخامس، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على المزيد من التفاصيل.

شقق بمقدم 30 ألف في القاهرة

شقق بمقدم 30 ألف في القاهرة ضمن طرح شقق لكل المصريين والتي كشفت بعض المصادر لدى وزارة الإسكان أنه في الوقت الحالي يتم الاستعداد لهذا الطرح الجديد من الوحدات ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي سكن لكل المصريين وذلك بمساحات تبدأ من 75 وحتى 90 متر في محافظة القاهرة.

وطبقًا لبعض التصريحات مع الصادرة من نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الدكتور وليد عباس في برنامج الجمهورية الجديدة مع الإعلامية منى العمدة على قناة النهار أن الطرح الجديد لشقق بمقدم 30 ألف في القاهرة سوف يكون به الآلاف من الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين من محدودي الدخل وشدد على ضرورة الاهتمام بالمشروع والعمل بجد أكثر لنجاح المشروع بكافة المدن الجديدة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي مبادرة سكن لكل المصريين

هناك عدة شروط هم وضعتها وزارة الإسكان يجب أن تنطبق على الأشخاص المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وهذه الشروط كالتالي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم لحجز الوحدات عن 21 عام.

كذلك يجب ألا يزيد العمر للمتقدم عن 51 عام.

في حالة أصحاب المعاشات يجب ألا يزيد العمر عن 75 عام كحد أقصى.

يجب ألا يكون المتقدم قد سبق واستفاد المتقدم من قبل بأي من الطروحات للوحدات السكنية أو قطع أراضي مملوكة للدولة.

ضرورة تقديم ما يفيد أن راتب المتقدم لا يقل عن مبلغ 2700 جنيه ولا يزيد عن مبلغ 7000 جنيه سواء كان متزوج أو أعزب.

كذلك ضرورة تقديم مستند يفيد الإقامة وذلك بما يتناسب مع الوحدات طبقًا لأقرب مدينة للمتقدم سواء كان محل إقامته في هذه المدينة أو محل عمله.

الأوراق المقدمة لحجز الشقق سكن لكل المصريين

حددت وزارة الإسكان عدة أوراق هامة يجب أن يتم تقديمها للراغبين في الحصول على شقق سكن لكل المصريين وهي كالآتي: