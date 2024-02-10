توقيت الصلاة والآذان بالعديد من الأصوات..خطوات تحميل تطبيق WEMUSLIM+مميزات أبلكيشين وي مسلم

خطوات تحميل تطبيق WEMUSLIM الذي يسأل عنها الكثير من المسلمين ليعرفوا المزيد من المعلومات حول دينهم فهو تطبيق سهل جدًا في استخدامه ولا يقوم بعرض إعلانات، كما أنه مخصص للمجتمع الإسلامي ولذلك فهو رفيق المسلم المثالي ممن يرغبون في الحفاظ على كافة الفروض والالتزامات الدينية في أي وقت وفي أي مكان، حيث أن التطبيق يعتمد في الأساس على الموقع الجغرافي الخاص بالمستخدم، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على المزيد من التفاصيل حول التطبيق وكيفية تحميله مزاياه.

خطوات تحميل تطبيق WEMUSLIM

بعدما كثر التساؤل من المسلمين عن خطوات تحميل تطبيق WEMUSLIM فالجميع يرغب في معرفة أن طريقة تحميله والتي تعد سهلة للغاية حتى تتمكنوا من معرفة أوقات الصلاة بشكل دقيق بالصوت الرائع والمميز عند كل صلاة، ويتم تحميل تطبيق نحن المسلمون عبر موقع جوجل بلاي من خلال اتباع الآتي:

في البداية قم بالدخول إلى موقع جوجل بلاي واكتب اسم التطبيق داخل خانة البحث وهو WEMUSLIM.

بعدها سوف يظهر أمامكم التطبيق بالنتيجة الأولى.

قم بالضغط على التطبيق ثم بعدها اضغط فوق أيقونة لتثبيت وانتظر قليلا حتى يتم تثبيت.

بعد الانتهاء يمكنك فتح التطبيق مباشرة واستخدامه أو فتحه فيما بعد.

مزايا تحميل تطبيق WEMUSLIM

هناك العديد من المزايا التي يقدمها التطبيق لكل المسلمين على مستوى العالم بجانب معرفته بأوقات الصلاة والاستماع للأذان بالصوت المفضل لهم هناك عدة مزايا أخرى يقدمها لهم التطبيق كالآتي: