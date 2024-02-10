قناة مفتوحة..تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لنهائي أمم أسيا بين قطر VS الاردن

تردد قناة الرابعة العراقية والتي سوف تذيع على اشترتها اليوم مباراة نهائي كاس أمم آسيا بين المنتخب القطري ومنتخب الاردن فى نهائي عربى مسلم بالكامل، ونأمل أن تكون مباراة ممتعه بين الفريقين وسوف تقام المباراة في العاصمة القطرية على ملعب لوسيل يوم السبت الموافق العاشر من فبراير من عام 2024 ونقدم إليك عبر موقعنا البديل الاخبارى احدث اشارة تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية .

تردد قناة الرابعة العراقية

أعلنت إدارة قناة الرابعة العراقية منذ انطلاق البطولة عن عرضها إلي مباريات كاس أمم آسيا مجانا على ترددها، وكانت بالفعل تعرض جميع مباريات المنتخب العراقي بالكامل ،إلى أن خرج من البطولة وكانت تعرض أيضا بعض المباريات الهامة ف الأدوار النهائية، وسوف تنقل إلي متابعيها مباراة النهائي بين المنتخب القطرى ومنتخب الأردن يوم السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسادسه بتوقيت السعوديه وقطر والاردن والعراق، وسوف تنقل أحداث المباراة على قنوات الكأس اكسترا وقنوات السعودية الرياضية والتي تنقل أحداث المباراة مجانا على قناتها إلي كل متابعيها في الخليج.

تردد القناة الناقلة لمباراة نهائى امم آسيا

سوف تذاع مباراة قطر والأردن على تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية المفتوحة والتى سوف تنقل المباراة محلنها على ترددتها التالية: