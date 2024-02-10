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اقوى اشارة “Abu Dhabi Sports HD” تردد قناة أبو ظبى الرياضية المفتوحة لمتابعة نهائى كاس اسيا
تردد قناة أبو ظبى الرياضية المفتوحة
تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة على جميع الأقمار الصناعية والتي نستعرض الى متابعوها في الشرق الأوسط جميع ترددتها الجديدة، والتي سوف تنقل مباراة نهائي كأس أمم آسيا بين منتخب قطر ومنتخب الأردن يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وإليك تفاصل مباراة نهائي أمم آسيا من خلالا موقعنا البديل الاخبارى.
تردد قناة أبو ظبى الرياضية المفتوحة
يبحث حاليا جميع مشجعي كرة القدم في آسيا والخليج والشرق الأوسط عن تردد القنوات التي تنقل أحداث مباراة نهائي أمم آسيا بين الأردن وقطر، ومن تلك القنوات التي تأكدنا انها سوف تعرض المباراة هو قناة أبو ظبي الرياضية والتي تبدأ في نقل فاعليات مباراة قطر والأردن قبل موعدها بساعة كامل أي في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي بينما تبدأ المباراة في تمام الخامسة بتوقيت مصر والسادسه بتوقيت السعودية والأردن وقطر والسابعة بتوقيت دبى.
تردد قناة أبو ظبى الرياضية
إليك إشارة عدد قناة أبو ظبى الرياضية المفتوحة التي تذيع عليها مباراة الأردن وقطر اليوم عبر احداثياتها التالية:
- القناة: Abu Dhabi Sports HD.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12091.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الجودة: HD.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 SD
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 12226.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الجودة: SD.
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 3 و 4
- القمر الصناعي: NileSat.
- التردد: 12467.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الجودة: HD.
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD الجديد 1,2,3 عرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11804.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الجودة: HD.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 على قمر هوت بيرد
- القمر الصناعي: HotBird.
- التردد: 11747.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 3000.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية SD على ياه سات
- أسم القناة: AD Sports.
- القمر الصناعي: YahSat.
- التردد: 11938.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 3000.
- معامل تصحيح الخطأ: 8/9.
- الجودة: SD.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD على ياه سات
- أسم القناة: AD Sports HD.
- القمر الصناعي: YahSat A1.
- التردد: 12054.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
تردد قناة أبو ظبي الرياضية Extra 2024
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12330.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚