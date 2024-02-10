نهائي اسيا مجانا ..القنوات الناقلة لمباراة قطر والاردن 2024 على تردد الرابعة الرياضية العراقية

القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن 2024، في نهائي عربي لبطولة كاس أمم أسيا 2023 المقامة في قطر والتي لأول مرة في تاريخه المنتخب القطرى الصعود إلي مباراة نهائي لبطولة كاس أمم أسيا، وبعد أن فاجأ المنتخب الاردنى جمهوره بالصعود إلي نهائي البطولة بعد عدة مباريات قوية خلالا مشواره في البطولة، وتقام المباراة يوم السبت المقبل على ملعب لوسيل الذي استضاف سابقا نهائي كاس العالم 2022.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والاردن 2024

تطور أداء منتخب قطر بشكل كبير واضح عن أدائه في بطولة كاس العالم 2022 ، وبين اداءه في بطولة كاس امم أسيا والذي تمكن في الوصول إلي مباراة النهائي مع منتخب الأردن، والذي متوقع بشكل كبير أن يحمل اللقب الأول له في تاريخه هذا العام بفضل عدة عوامل منها أن المباراة مقامة على أرضية، وانه أداءه يعتبر أقوي من منتخب الاردن والذي هو أيضا يعتبر مفاجأة البطولة هذا العام وصعد على حساب منتخبات كبيرة وعلى اى حال فانه نهائي عربي خالص، ويقام يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 على ملعب لوسيل في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت قطر والسعودية والأردن والسابعة بتوقيت الإمارات .

القناة الناقلة لمباراة قطر والاردن

ننقل إليكم تردد جميع القنوات الناقلة لمبراة قطر والأردن 2024 في نهائي كاس أمم أسيا، والتي سوف تذاع المباراة على عدة قنوات مفتوحة ومشفرة وهى قناة بى ان سبورت وقناة الرياضية السعودية، وقناة ابو ظبي الرياضية وقناة الرابعة العراقية وتردد قناة الكأس اكسترا القطرية واليك بيانات إشارة جميع القنوات:

تردد ابو ظبى الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد الرابعة العراقية الرياضية

ا لقمر الصناعي: نايل سات

لقمر الصناعي: نايل سات التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2024