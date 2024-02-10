Alkass tv تردد قناة الكأس اكسترا 1 الجديد الناقلة لمباراة قطر VS الاردن في نهائي كاس اسيا

تردد قناة الكأس اكسترا 1 الجديد ، وهى تابعة إلي شبكة قنوات الكاس الرياضية القطرية التي تنقل من خلالها مباريات كاس أمم أسيا التي تنتهى مباراة النهائي في الساعات المقبلة بين منتخب قطر ومنتخب الأردن، وتلعب فاعليات المباراة على ملعب لوسيل بالعاصمة الدوحة يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وتنقل عبر عدة قنوات مفتوحة منها تردد قنوات الكأس لباقة اكسترا الجديدة، ونقدم إليك احدث إشارة اليهم على النايل سات والعرب سات عبر هذا المقال.

تردد قناة الكأس اكسترا 1 الجديد

تأهل المنتخب القطرى إلي مباراة النهائي لكاس أمم أسيا المقامة على ارضه بالتأكيد كان لعامل الجمهور دور كبير في مسانده فريقه، وبالتالي عامل أن المباريات تقام على أرضه في أجوائها المعتاد عليها وبينما تأهل المنتخب الأردن بعد عدة مباريات قوية وأداء مميز له للغاية منذ انطلاق البطولة تمكن من الفوز على أقوي منتخبات القارة في الأدوار الاقصائية ودور المجموعات ، ليواجه كلا المنتخبين يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 على ملعب لوسيل، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت دبى لمباراة نهائي لبطولة أمم أسيا.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والاردن

أعلنت العديد من القنات العربية الرياضية عن نقلها إلي مباراة نهائي أمم أسيا مجانا، عبر ترددها المختلفة منها المفتوحة او الغير مفتوحة من اشهر تلك القناة باقة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقناة بى ان سبورت قناة الكأس اكسترا و قناة الرابعة العراقية الرياضية ، ويمكنك متابعة بمباراة قطر والاردن اليوم، على تردد قناة الكاس اكسترا بأفضل جودة من الصوت الصورة عبر بيانات الاحداثيات التالية:

تردد قناة الكأس على نايل سات

تردد القناة: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس على عرب سات