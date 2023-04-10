يقوم الموظفون في البلدان بالتحضير لعطلة عيد الفطر المبارك والاستمتاع بها مع أسرهم وقضاء وقت ممتع، حيث تعد عطلة عيد الفطر من أكثر الأجازات طولًا التي يحصل عليها الموظفون في البلدان سنويًا، تشمل العطلة المدفوعة الأجر لعيد الفطر ضمن الإجازات الرسمية، ويتم تطبيق هذا على جميع العاملين بناءً على قوانين كلاً من وزارة الداخلية ووزارة القوى العاملة، حيث لا يتم خصم أجر هذه الإجازة من أجورهم في نهاية شهر، بدأت أجواء العيد تتكشف في كل الأماكن من إطلاق تكبيرة عيدية وشراء ملابس جديدة وتجهيز الحلويات التقليدية مثل الكحك والبسكويت، كما أنه قام الناس بترتيب منازلهم وشراء بعض الأغراض لإضفاء جو من المرح في كافة المناطق، تتأهّب القلوب لاستقبال العيد، ولا يتم الفرح إلا بالتجمع مع الأحباب والأصدقاء. على هذا، يسأل الكثير عن موعد بدء إجازة عيد الفطر 2023 للموظفين في القطاع العام والخاص ونحن ننتظر معكم لنشارك التفاصيل.

إجازة عيد الفطر 2023 للموظفين في القطاع العام والخاص

صرح بذلك الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل ساعات قليلة عن جدول إجازة عيد الفطر للموظفين في مختلف القطاعات، أكد السيد أن الإجازة الرسمية ستبدأ في يوم الخميس الموافق 23 أبريل وستستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل، حيث سيتم إعطاء جميع موظفي الحكومة والقطاع الخاص والبنوك إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء. كذلك، ستحصل هؤلاء الموظفون على أجرهم خلال هذه الفترة. يجب على جميع الموظفين العودة للعمل يوم الأربعاء الموافق 26 من أبريل.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

سنستقبل قريبًا وسط هذه الأيام عيد الفطر المبارك، وسيرافقه معهد البحوث الفلكية ودار الإفتاء المصرية بذلك. حيث أعلنا هؤلاء أن احتفالات عيد الفطر ستكون يوم الجمعة 21 من شهر أبريل فلكيًّا، سوف تعلن دار الإفتاء رسمياً الخبر في المغرب يوم تاسع وعشرين رمضان بعد البحث عن هلال شوال.