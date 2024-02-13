من 1200-6000 رفع الحد الأدنى للأجور 2024 للمرة السادسة .. شوف هتشملك زيادة المرتبات الجديدة ولا لا؟

تعاني الدولة المصرية في الفترة الأخيرة من ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع والمنتجات والخدمات مما كان له تأثيراً كبيراً على المواطنين، حيث اتخذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باقة قرارات جديدة وتاريخية أبرزها مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً من خلال رفع الحد الأدنى للأجور في عام 2024، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وسوف نوافيكم بكافة تفاصيل القرارات الجديدة في السطور القليلة المقبلة.

رفع الحد الأدنى للأجور

بدأت وزارة المالية المصرية في إعداد جدول زيادة الأجور إلى جانب موعد تطبيقها، مع العلم سوف يتم الكشف عن الجدول بالتفصيل خلال الساعات القادمة، وننشر لكم قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت كالتالي:

رفع قيمة الحد الأدني للرواتب بنسبة 50% ليصل بذلك إلى 6 آلاف جنيه بشكل شهري.

رفع قيمة رواتب العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدني يتراوح مابين 1000 إلى 1200 جنيه وفقاً للدرجة الوظيفية.

علاوات دورية للأفراد المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة تقدر بـ 10% من الأجر الوظيفي، وبنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بحد أدني 150 جنيه وبتكلفة كلية بقيمة 11 مليار جنيه.

حافز إضافي تكون بدايته من مبلغ 500 جنيها لأصحاب الدرجة السادسة، ويرتفع بقيمة تقدر بـ 50 جنيه لكل درجة، ليصل إلى مبلغ 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة بلغت 37,5 مليار جنيه.

قرارات إضافية جديدة

إليكم مجموعة من القرارات الإضافية المتخذة من قبل الرئيس المصري كالتالي:

تخصيص مبلغ 6 مليارات جنيه بهدف تعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية والعاملين في الجهات الإدارية الأخرى والمعلمين.

زيادات إضافية بقيمة 15 مليار جنيه للأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعلمين.

تم تخصيص مبلغ 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لرواتب المعلمين في التعليم ما قبل الجامعي، بقيمة تتراوح ما بين 325 جنيه إلى 475 جنيه.

تم تخصيص مبلغ 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس والمعاونين لهن بالجامعات والمراكز البحثية والمعاهد.

إقرار زيادة إضافية بقيمة 4,5 مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض بقيمة تتراوح من 250 جنيه الى 300 جنيه وذلك في بدل مخاطر المهن الطبية كزيادة أوشكت على الاقتراب من نسبة 100% في بدل المبيت والسهر.