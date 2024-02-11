كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي في البحرين 2024 وأهم الشروط

تحظى خدمة الاستفسار عن الضمان الاجتماعي في مملكة البحرين بإقبال كبير، نظرًا لكونها مبادرة حكومية متميزة تهدف إلى تقديم الدعم للشرائح الضعيفة والمحتاجة في المجتمع، يسعى هذا البرنامج إلى مساعدة العائلات ذات الدخل المحدود وضمان حياة كريمة للمواطنين الفقراء، من خلال تقديم عدة مساعدات ومزايا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، نقدم لك دليل مفصل عن الضمان الاجتماعي في البحرين 2024.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي في البحرين

يبحث الكثير عن طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي في المملكة البحرينية والتي يتم من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية في خطوات بسيطة تتمثل في:

توجهوا إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية.

من الصفحة الرئيسية، انتقلوا إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”.

من القائمة، اختاروا خيار “الضمان الاجتماعي”.

اضغطوا على زر “ابدأ الخدمة الإلكترونية” للمتابعة.

عندما تظهر قائمة الخدمات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، اختاروا “الاستعلام عن طلب الاستحقاق”.

يتطلب منكم إدخال رقم الهوية الوطنية، ثم كلمة المرور قبل الضغط على خيار “الدخول”.

بعد ذلك، ستعرض لكم النتيجة تفاصيل حالة استحقاقكم للضمان الاجتماعي.

أهم شروط الضمان الاجتماعي في البحرين

تعتبر الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي في البحرين لعام 2024 مشروطة بمجموعة من المعايير التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية، وتشمل هذه الشروط ما يلي: