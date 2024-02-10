بكام النهاردة.. أسعار البيض الأحمر اليوم السبت 2024/2/10 في الاسواق والمحلات التجارية

شهدت أسعار البيض الأحمر اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ارتفاعاً جديداً في المزارع، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 149 جنيه جملة لتصل للمستهلك في المحلات بثمن 159 جنيه، في حين سجلت كرتونة البيض البلدي جملة 145 جنيه، لتباع داخل المحلات للمستهلك بسعر 155 جنيه، وإلى جانب ذلك شهدت أسعار الدواجن اليوم ارتفاعات جديدة، حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء 93 جنيه لتصل للمستهلك بنحو 100 جنيه للكيلو.

أسعار البيض الأحمر

تواصل أسعار البيض الأحمر اليوم السبت 10 فبراير 2024 ارتفاعها القوي داخل بورصة البيض، حيث سجلت كرتونة البيض البني جملة في المزرعة بسعر 149 جنيه، ونحو 159 جنيه للمستهلك، كما واصل البيض البلدي زيادته حيث بلغ سعر الكرتونة 155 جنيه، فبعدما كان البيض من الطعام الأساسي لدى المواطنين أصبح الآن من الصعب الحصول عليه بشكل سهل كما كان في السابق.

وعلى صعيد آخر شهدت أسعار الدواجن خلال التحديثات الجديدة ببورصة الدواجن ارتفاعات قوية، حيث سجل كيلو الفراخ البلدي 115 جنيه.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

أصبحت تكلفة تربية الكتكوت الأبيض مرتفعة للغاية، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار طن الأعلاف والأدوية، حيث وصل سعر طن العلف 32 ألف جنيه، ووفقاً لإحصائيات البورصة اليوم جاءت أسعار الدواجن على النحو التالي: