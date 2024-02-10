ستحصلين تقريباً على مبلغ 20 ألف دينار .. وهو المبلغ المخصص للتسجيل في برنامج منحة المرأة التي تقيم في المنزل لعام 2024 في الجزائر!!

تُعتبر السيدات اللذين يقومون بدورهم في التفرغ لشؤون المنزل ولا يشاركن في سوق العمل من العناصر الحيوية في المجتمع الجزائري، إذ يتمتعن بدور أساسي في تربية الأجيال الجديدة التي تعود بالنفع على الدولة الجزائرية ومن هذا المنطلق تكرس الحكومة الجزائرية اهتماماً خاصاً بهؤلاء السيدات من خلال تخصيص معاش شهري قيمته عشرون ألف دينار جزائري ويأتي هذا الإجراء بهدف رفع المستوى الاجتماعي الذي ينعم به المواطن الجزائري وتحسينه من خلال دعم المرأة التي تختار البقاء في المنزل.

ضرورة التقديم في المنحة

يُعتبر هذا الدعم المالي أحد البرامج الهامة للتعزيز الاجتماعي في الجزائر، وهو يُسهم في رفع مستوى الحالة الاجتماعية لجميع النساء الجزائريات وللمنحة عدة أهداف رئيسية قد تُلخص في النقاط التالية:

تعزيز الوضع الإجتماعي للنساء اللواتي لا يعملن في الجزائر. تخفيض معدل الفقر الذي يواجهه الأشخاص بلا عمل. إمكانية استيفاء وإمداد جميع متطلبات المواد الغذائية المتنوعة، فضلاً عن توفير عدد من الضروريات الإضافية. يُحفز دور المرأة في المنزل في سبيل تنشئة الأطفال وتأسيس أُسر جزائرية مثمرة الذي يعود بالنفع على تطوير البلاد الجزائرية. ضرورة تجاوز جميع الأحوال الاقتصادية المضطربة المؤثرة في الجزائر والتي قد تؤدي إلى تراجع حالها. وأيضًا يتم توضيح خطوات التقديم للمنحة الموجهة للنساء اللاتي يقضين وقتهن بالبيت.

فتح باب التسجيل

فتحت السلطات الجزائرية باب التسجيل للنساء اللذين يقومون في البيوت للإستفادة من منحة مالية تمنحها الحكومة لمساعدتهن على تحسين ظروف حياتهن ولتحقيق معيشة أفضل للمواطنين عموماً تقدر قيمة هذه الإعانة بعشرين ألف دينار يتم صرفها شهرياً على مدى سنة. يتم التقديم للحصول على المنحة عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني الذي أنشأته الوكالة الوطنية حيث يجب اتباع عدد من الخطوات المحددة لإكمال العملية بنجاح.