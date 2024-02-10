تردد قناة المجد 2024 للقرآن الكريم عبر قمر النايل سات

نقدم لكم تردد قناة المجد 2024 عبر قمر النايل سات، حيث تعد قناة المجد منارة إسلامية مضيئة، وتهدف هذه القناة إلى نشر الوعي الديني والثقافي والأخلاقي عبر برامجها المتنوعة التي تخاطب جميع أفراد الأسر، كما أنه منذ انطلاقتها عام 2005، حرصت القناة على تقديم محتوى هادف يرتقي بالمجتمع ويعزز القيم الإيجابية، والآن سنقدم لكم من موقعنا البديل تردد القناة.

تردد قناة المجد 2024 على نايل سات

الجودة: SD/HD

SD/HD القمر الصناعي: نايل سات

نايل سات التردد: 11372

11372 الاستقطاب: أفقي

أفقي معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد آخر لقناة المجد

التردد : 12055

12055 الاستقطاب: عمودي

عمودي معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مميزات قناة المجد

تقدم القناة باقة متنوعة من البرامج الدينية والثقافية والترفيهية التي تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية.

تركز القناة على تقديم محتوى هادف يُعزز القيم الإيجابية ويساهم في نشر الوعي الديني والثقافي.

تبث القناة تلاوات قرآنية بصوت نخبة من القراء المشهورين.

تقدم القناة برامج ترفيهية وتعليمية للأطفال تساعدهم على تنمية مهاراتهم واكتساب المعرفة.

تقدم القناة برامج ثقافية تناقش قضايا المجتمع وتعزز القيم العربية والإسلامية.

تعد قناة المجد من أهم القنوات الفضائية العربية التي تقدم محتوى هادفًا يثري حياة المشاهدين ويعزز القيم الإيجابية، كما أن قناة المجد للقرآن الكريم من أبرز القنوات الفضائية التي تبث تلاوات القرآن الكريم بأصوات أشهر القراء، وذلك على مدار 24 ساعة في اليوم، وقد تأسست القناة عام 2006، وتبث من المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى نشر تعاليم الإسلام وتربية الأجيال على الأخلاق الحميدة، لذلك اضبط تردد القناة الآن.