هتملك شقه بأرخص سعر .. طريقة التسجيل في سكنات عدل الجزائر 2024 خطوات التقديم

يُعد برنامج التسجيل للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع عدل في الجزائر من البرامج المهمة التي ينتظرها الكثير من المواطنين ومن المنتظر أن تبدأ الفترة الثالثة لهذا المشروع، المعروفة بـ”عدل 3″، في أوائل عام 2024. وقد أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن عن الشروع في تنفيذ المرحلة الجديدة بمجرد الانتهاء من توزيع العقود على المستفيدين من المرحلتين الأولى والثانية وتقدم وزارة الإسكان الجزائرية هذه الوحدات السكنية كخيار اقتصادي ميسر للمواطنين.

التحقق من معايير التقديم للحصول على سكن عدل 3 في الجزائر لسنة 2024.

أعلنت الوزارة المعنية بشؤون الإسكان والبناء في الجزائر عن سلسلة من المعايير التي يجب على الأشخاص الراغبين في التقدم الإلتزام بها لكي يتمكنوا من الحصول على حق استخدام الوحدات السكنية ضمن إطار مبادرة إسكان “عدل”. وتشمل هذه المعايير جملة من البنود كما يلي:

من الضروري أن يمتلك المتقدم بطاقة الهوية الوطنية وأن يكون حاملاً للجنسية الجزائرية. يجب أن لا يتجاوز مدخول العائلة الشهري 120,000 دينار جزائري. لا يحق للزوج أو الزوجة امتلاك عقارات أو ممتلكات. على الشخص المعني أداء ثُمن رُبع تكلفة الرسوم المُتعلّقة بالشقة السكنية التي سيتم اكتسابها. على المستفيد الالتزام بسداد جميع الدفعات الشهرية طوال مدة قد تصل إلى خمسة وعشرين عاماً كحد أقصى. التأكيد على ضرورة سداد كافة الأقساط الشهرية بمواعيدها المقررة مع التنويه إلى أنه إذا ما تخلف العميل عن دفع ستة منها فإن ذلك سوف يترتب عليه تبعات. البحث حول كيفية التسجيل في وحدات الإسكان التابعة لمشروع عدل بالجزائر لسنة 2024.

تقديم شقق بأسعار مناسبة

تُقدم وزارة الإسكان بالجزائر مجموعة من الخيارات السكنية بأثمان مناسبة للأهالي تحت إدارة الهيئة القومية للارتقاء بمستوى المسكن. ويأتي ذلك ضمن سعيها لتلبية متطلباتهم الخاصة بالمأوى بأسعار ميسورة.