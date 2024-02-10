السجاير ولعت في المحلات.. ارتفاع اسعار السجاير اليوم السبت 10 فبراير 2024.. مش هتشربها تاني خلاص!!

تُعد مصر واحدة من الدول التي يتواجد فيها نسبة عالية من الأشخاص الذين يدخنون ويشربون السجاير حيث يستهلك المواطنون المصريون كمية كبيرة من السجائر سنويًا لقد قامت الحكومة المصرية على تنفيذ بعض التغييرات في أسعار السجائر المطروحة حديثًا في الأسواق وأصبح هذا الارتفاع في الأسعار محيط اهتمام وتفكير الكثير من المدخنين وتوضع السجائر تبعًا لموطنها الأصلي وكذلك وفقًا للشركة المصنِّعة لها.

أسعار أنواع السجائر المختلفة في مصر

تتعدد أصناف السجائر المتوافرة في الأسواق المصرية نظرًا لتعدد الشركات المنتجة للسجائر المحلية بالإضافة إلى الكميات المستوردة من الخارج وقد شهدت جميع هذه الأصناف ارتفاعاً في الأسعار وتتمثل التفاصيل الجديدة لتكلفة كل نوع على النحو التالي:

اصبحت تكلفة علبة الدخان من ماركة مونديال سويتس الآن أربعة وأربعين جنيهًا مصريًا. أصبحت تكلفة علبة السجائر المقاس الملكي (كينج سايز) أربعين جنيهاً وخمسون قرشاً. ارتفع ثمن صندوق سجائر كليوباترا طراز سوفت كوين إلى ثلاثة وأربعون جنيهاً مصرياً. صار ثمن علبة سجائر الماركة ماتوسيان سوبر 44 جنيهاً. وتوضح تكلفة الانواع الجديدة لسجائر كليوباترا، سواء كانت البيضاء أو الملونة ما بين 42 و44 جنيه مصري. ارتفع ثمن عبوة السجائر التي تحمل العلامة التجارية سوبر ستار ليصبح أربعة وأربعون جنيهاً. أصبحت تكلفة علبة السجائر التي تحمل العلامة التجارية مارلبورو تسع وستين جنيهاً مصرياً. سعر العلبة التي تحتوي على التبغ المعد للتسخين هو ستة وخمسون جنيهاً.

أسعار السجائر في مصر

أعلنت الحكومة زيادة على أسعار أصناف السجائر المتنوعة، حيث اشتملت هذه الزيادة على الضريبة المضافة التي تم تحديدها لجميع فئات السجائر بقيمة تصل إلى خمسين قرشاً، كما تم التصنيف لأنواع السجائر إلى ثلاث فئات مختلفة، بحيث تبلغ قيمة الزيادة للسجائر المصنعة محليًا أربعة جنيهات وخمسون قرشاً لكل علبة سجائر.