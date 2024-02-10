ابسط ياعم.. تحديد موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة في مصر 2024 – الحق شوف حسابك

أعلنت الجهات المختصة موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة في مصر 2024 بعد تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كشف الرئيس عن تنفيذ حزمة عاجلة من الإجراءات الاجتماعية التي من ضمنها زيادة نسبة المعاشات لكبار السن بنحو 15%، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل، كما شدد على تطبيق تلك الحزمة قبل بداية شهر رمضان الكريم لانتفاع المواطن منها.

موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة في مصر 2024

وفقاً للتوجيهات الرئاسية فإن موعد زيادة المعاشات الجديدة في مصر 2024 سيتم تنفيذها على أرض الواقع مع بداية شهر مارس المقبل، ولقد شملت توجيهات صانع القرار زيادة أصحاب معاشات التكافل والكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

وجاءت تلك القرارات من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، ولمساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار،إذ تبذل الحكومة قصارى جهدها لخدمة الشعب وتوفير له جميع احتياجاته بدون عناء.

جدول زيادة المعاشات 2024

طبقاً لقرارات الرئيس المصري فإن حساب قيمة المعاش الشهري بعد الزيادة الجديدة سيكون وفقاً للجدول المعتمد لزيادة المعاشات، والذي من المفترض تطبيقه أول مارس، ويتم احتسابه من خلال ضرب قيمة المعاش الشهرية في النسبة المئوية 15% ومن ثم جمع الناتج على المعاش ليصبح الإجمالي بعد العلاوة هو القيمة المستحقة، ويتضمن الجدول التالي:

يبلغ معاش مَن يتقاضى 1200 جنيهاً بعد الزيادة الجديدة 1380 جنيهاً.

في حين يصل معاش مَن يصرف 1300 جنيهاً بعد العلاوة 1495 جنيهاً.

يصل معاش مَن يصرف 1500 جنيه بعد الزيادة 1725 جنيه.

تصل قيمة المعاش الشهري لمن يتقاضى 1600 جنيه بعد الإضافة الجديدة نحو 1840 جنيه.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر مارس

من خلال الخطوات التالية يتمكن المستعلم من الاستعلام عن قيمة المعاش المستحقة بعد الزيادة قبل التوجه إلى مكان صرف المعاش، ويتم ذلك كالتالي: