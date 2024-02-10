السيارات بقت ببلاش .. بصورة البطاقة وبالتقسيط تعرف على شروط الحصول على سيارة جديدة من بنك ناصر

يتيح بنك ناصر فرصة تحقيق حلم امتلاك سيارة جديدة من خلال خدمات التمويل الميسرة، سواء كنت موظفاً حكومياً، أو عاملاً في القطاع العام أو الخاص، أو صاحب معاش، حيث يقدم البنك فرص الحصول على قرض السيارة بشروط ميسرة، تقدم هذه الفرصة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأعمال الحرة أيضًا، مما يسهم في تحقيق تطلعاتهم وتحسين نوعية حياتهم.

شروط الحصول على سيارة جديدة من بنك ناصر

للحصول على قرض السيارة من بنك ناصر، يُشترط تقديم الوثائق التالية:

رقم التأمين لطالب التمويل لفتح حساب للعملاء الجدد.

صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل.

تقديم إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل.

بيان مفردات الدخل (مرتب/معاش) لطالب التمويل.

عرض سعر للسيارة من جميع الشركات والوكلاء والموزعين دون قيود معينة على الموردين.

يُشترط أن لا يكون موديل السيارة العرضة للبيع قد مر عليها أكثر من سنتين بخلاف سنة الصنع، ويجب أن لم يسبق ترخيصها.

مدة التمويل تصل إلى تسعين شهرًا للسيارات الملاكي.

كيفية الحصول على سيارة جديدة بالتقسيط

للحصول على سيارة جديدة بالتقسيط، يجب اتباع الخطوات التالية: