“سجل بسرعة” .. رابط التسجيل في الإحصاء العام للسكان 2024 المغرب

تتجه المملكة المغربية نحو خطوة استراتيجية هامة في رحلة تطويرها وتقدمها، حيث أعلنت عن انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، تجسيداً لرؤية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة واستدامة في كافة القطاعات وبدءاً من الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 وحتى 27 فبراير الجاري، يمكن للمواطنين الراغبين في المشاركة في هذا العمل الوطني الكبير التسجيل عبر الرابط الذي أطلقته المندوبية السامية للتخطيط، مما يسهل ويسر عملية التسجيل ويضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من المترشحين إن هذه الفرصة ليست مجرد فرصة للمشاركة، بل هي فرصة لبناء مستقبل مشرق للمملكة، وتحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع إليها الجميع.

كيفية التسجيل في الإحصاء العام للسكان 2024 في المغرب

للوصول إلى الصفحة الرسمية لبوابة تسجيل المشاركين في الإحصاء العام، يتعين عليك القيام بخطوات محددة تضمن سهولة وسرعة التسجيل وتأكيد البيانات بدقة.

الوصول إلى الموقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط.

ابدأ بالضغط على زر تسجيل الدخول.

إدخال اسم المترشح وكلمة السر الخاصة بك.

بعد ذلك يتعين عليك النقر من القائمة الرئيسية فوق طلب الترشح، حيث سيتم توجيهك إلى صفحة استمارة التسجيل.

قم بملء هذه الاستمارة بكافة البيانات المطلوبة.

تأكد من دقة البيانات قبل المتابعة.

بعد ذلك يتعين عليك إدخال المستندات المطلوبة ورفعها على الموقع الإلكتروني للمنصة.

بمجرد استكمال الاستمارة ورفع المستندات، قم بالاطلاع على شروط وأحكام الاستخدام واضغط على زر موافق.

ثم تأكد من صحة البيانات المدخلة في المربع المخصص بوضع علامة صح.

وبعد ذلك قم بالنقر فوق زر تأكيد التسجيل.

شروط التسجيل في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 بالمغرب