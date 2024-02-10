الفرحة الكبيرة المنتظرة بجد .. جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة .. شوف مرتبك كام بعد الزيادة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهًا بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل، تتضمن هذه الحزمة إجراء رفع للحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، حيث سيصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

جدول مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة

بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، سيتم صرف مرتبات العاملين في القطاع الحكومي بالزيادة الجديدة اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك بناءً على توجيهات الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، حيث تشمل الزيادة الجديدة زيادة في الأجور بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا وفقًا للدرجة الوظيفية، وقد تم تحديد جدول للحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة وفقًا للدرجات الوظيفية حيث يبدأ من:

12,200 جنيه للدرجة الوظيفية الممتازة.

10,200 جنيه للدرجة العالية.

9,200 جنيه لدرجة المدير العام.

8,200 جنيه للدرجة الأولى.

8,000 جنيه للدرجة الثانية.

7,500 جنيه للدرجة الثالثة.

7,000 جنيه للدرجة الرابعة.

6,500 جنيه للدرجة الخامسة.

6,000 جنيه للدرجة السادسة.

جدول زيادة المعاشات

أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا عن زيادة نسبتها 15% في المعاشات، مستندة إلى القيمة الأساسية للمعاش المستحق، وذلك كجزء من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تُقدمها الدولة لجميع المواطنين، ووفقًا لقرار السيد الرئيس السيسي، سيتم حساب المعاش بعد هذه الزيادة وفقًا للجدول الرسمي لزيادة المعاشات لعام 2024، الذي سيتم تنفيذه اعتبارًا من شهر مارس القادم، سيكون الحساب عبارة عن ضرب قيمة المعاش الشهري بنسبة 15%، ثم جمع الناتج مع القيمة الأصلية للمعاش، وبهذا يتحول المعاش الإجمالي بعد الزيادة إلى القيمة المستحقة ابتداءً من مارس، وتم تحديد الزيادات في المعاشات وفقًا للفئات المختلفة على النحو التالي: