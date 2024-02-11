مفتوح الان.. رابط التسجيل في منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة من موقع وزارة القوى العاملة mom.manpower.gov.eg

ترتفع معدلات البحث عبر المحرك الشهير جوجل بصورة ملحوظة من قبل المواطنين عن طرق التسجيل في منحة 1000 جنيه للعمالة الغير منتظمة، وخاصة في ظل التطورات الاقتصادية، وغلاء الأسعار التي تمر بها البلاد، وهذه المنحة تمنح للمواطنين والعائلات ذات الدخل المحدود وأصحاب الطبقة الوسطى، أو الأفراد الذين لا يملكون وظيفة بدخل ثابت شهريا، لذلك من خلال موقعنا نوضح طريقة الاستعلام وشروط الاستحقاق وما هي الفئات المستحقة.

التسجيل في منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

توفر وزارة القوى العاملة لكافة أفراد الشعب المصري فرصة التسجيل في منحة 1000 جنيه للعمالة الغير منتظمة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن المنحة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

من خلال الدخول أولا على البوابة الإلكترونية للهيئة الحكومية لوزارة القوى العاملة من هنا. ثم بالنقر على أيقونة “البحث”. ثم قم بمدونة البيانات المطلوبة في الخانات المطلوبة. بعد التأكد من مدونة البيانات قم بالضغط على أيقونة الاستعلام.

شروط استحقاق منحة العمالة غير منتظمة لعام 2024

تمنح الهيئة العاملة لوزارة القوى فرصة التسجيل لكل المواطنين الذين يتوافر بهم الشروط التي نصت عليها الوزارة وهذه الشروط تتمثل في التالي:

يجب على المتقدم للاستحقاق المنحة أن يكون مصري الجنسية ويقيم باستمرار داخل مصر.

يجب على المتقدم التسجيل في سجل العمل الحر لدى وزارة القوى العاملة.

أن يكون عمر المتقدم ألا يقل عن 18 عام.

أن يكون المتقدم لديه بطاقة وطنية سارية.

ما هي الفئات المستحقة منحه العمالة غير منتظمة لعام 2024؟