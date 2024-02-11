أخبار مصر

مفتوح الان.. رابط التسجيل في منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة من موقع وزارة القوى العاملة mom.manpower.gov.eg

mosamoasaمنذ 46 دقيقة
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التسجيل في منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة
التسجيل في منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة
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mosamoasaمنذ 46 دقيقة
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