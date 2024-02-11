“مش هتقدر تغمض عينيك” .. تردد قناة روتانا سينما 2024 على القمر الصناعي نايل سات أقوى إشارة

تردد قناة روتانا سينما 2024، تتألق قناة روتانا سينما مكملة رحلتها الناجحة في عرض أروع الأفلام من مختلف الأنواع، فتقدم لكم باقة منوعة تجمع بين القديم والجديد والحصري، لكن لا تقتصر روتانا سينما على الأفلام فقط، بل تضيف لمسة فنية فريدة، حيث تمتعكم بلحظات ترفيه بين كل فيلم وآخر، حيث تقدم لكم مقتطفات من الكليبات الفنية المميزة، وتنقلكم إلى عالم الأغاني المفضلة لدى المشاهدين في فقرة خاصة تتخطى حدود السينما.

تردد قناة روتانا سينما 2024

استقبل إشارة بث القناة السينمائية روتانا سينما، عبر ضبط التردد الجديد على نايل سات، لتشاهد أقوى الأفلام بجودة عالية.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل التصحيح: 6/5

الجودة: HD

تردد قناة روتانا سينما على عرب سات

بعد ضبط جهاز الريسيفر الخاص بك على تردد قناة روتانا سينما التالي على عرب سات، ستكون على موعد مع متعة السينما وأفلامها المميزة، سواء كانت قديمة أو حديثة.

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 11843.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مميزات قناة روتانا سينما

تبرز قناة روتانا سينما بمجموعة من المميزات التي جعلتها في الصدارة بين القنوات الفضائية الأكثر مشاهدة.

تتمثل هذه المميزات في تقديم محتوى متنوع وجذاب لمتابعيها حول العالم مجاناً.

تحظى القناة بشعبية كبيرة في مصر، وتشمل جميع الدول العربية التي تحب الأفلام المصرية.

تقدم باستمرار أحدث وأفضل الأفلام بشكل حصري وبسرعة، مما يضمن لها أعلى نسبة مشاهدة بين القنوات الفضائية الرائدة في نفس الفئة.

طريقة استقبال تردد قناة روتانا

يمكنك ضبط تردد قناة روتانا سينما على جهاز الريسيفر الخاص بك على النايل سات أو العرب سات: