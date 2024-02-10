“لمشاهدة المسلسلات العربية والهندية” .. تردد قناة ميكس MIX بالعربي الجديدة 2024 على النايل سات

تردد قناة ميكس MIX بالعربي الجديدة 2024، تم إطلاق قناة ميكس بالعربي منذ وقت قريب لكنها حققت شهرة واسعة جداً وحازت على عدد كبير من المشاهدين حيث تعتبر قناه مصرية وتقدم مجموعة من المسلسلات الكثيرة بالاضافة إلى الأفلام المميزة، كما أنها تميزت بمحتوى علي الجودة مما يسعد المشاهدين، بالإضافة إلى أنها تقدم مسلسلات تركية ومصرية بالإضافة إلى الهندية.

تردد قناة ميكس MIX بالعربي الجديدة 2024

تردد القناة: 11938.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD/SD.

البرامج التي تقدمها قناة ميكس بالعربي

يتم عرض عدد من المسلسلات والأفلام العربية والتركية بالإضافة إلى الكورية كما أنها تبث عدد من المسلسلات المشهورة من ضمنها التالي:

مسلسل أرطغرل

مسلسل حب أعمى

مسلسل العشق الممنوع

أما عن المسلسلات الهندية السلطانة رضية جواد أضخم

أمام المسلسلات العربية منها: الطاووس، ريا وسكينة، مسلسل انحراف، مسلسل دنيا ثانية.

خطوات تنزيل القنوات على الرسيفر

تميزت هذه القناة بجمهور كبير جدا من جميع الفئات بسبب الافلام والمسلسلات المميزة التي تقدمها وتحاول طوال الوقت إرضاء جميع الأذواق وتلبية جميع طلبات الجمهور و حازت القناة على شهرة كبيرة حول الوطن العربي خلال وقت قليل، كما أنها أثبتت وجودها وسط عدد كبير من القنوات الهندية والتركية، فيمكنك تحميل هذه القناة من خلال عدد من الخطوات وهي كالاتي: