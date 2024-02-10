“طلعو البطاطين والجواكت”.. الأرصاد تحذر بشدة عن تغيرات في حالة الطقس اليوم السبت 10 فبراير 2024

أعلنت الهيئة العليا للأرصاد الجوية عن تحسن واستقرار في الأحوال الجوية يوم السبت الموافق للعاشر من فبراير عبر جميع المناطق في البلاد ومن المتوقع أن يكون الجو دافئاً نسبياً خلال فترة النهار في المناطق الشمالية للساحل وفي القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد وسيناء، بينما سوف يكون الطقس أكثر دفئاً في جنوب الصعيد ويأتي هذا التغير بعد أن شهدت البلاد زيادة غير متوقعة في درجة الحرارة يوم الإثنين الماضي إلى أن يستمر هذا الاستقرار الجوي حتى نهاية الأسبوع القادم.

الظواهر الجوية

تتوقع الجهات المختصة بالأحوال الجوية انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة خلال الليل وأول النهار على مختلف المناطق في الدولة، مع ظهور الصقيع على الزراعات في منطقة وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد بالإضافة إلى شمال الصعيد. هذا ومن المتوقع تشكل الثلوج على قمم جبال موسى وسانت كاترين.

تحذير الارصاد الجوية

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتحذير من وجود شبورة مائية غزيرة يمكن أن ترتفع إلى مستوى الضباب خلال الفترة الصباحية المبكرة وذلك على الطرق التي تقود إلى العاصمة القاهرة ومناطق الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية والشرقية بالإضافة إلى الطرق المتجهة من وإلى المناطق المحاذية للمياه وإليكم بيان من الهيئة يتضمن توقعات درجات الحرارة ليوم السبت عبر المحافظات والمدن المصرية: