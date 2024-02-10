خبر زي السكر ليك قبل رمضان.. بدون ميكون معاك بطاقة تموين صرف 100 رغيف خبز ولكن بشروط.. هتبقا امك دعيالك لو منهم!!

أعلنت وزارة التموين أنها ستعطي المواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية إمكانية الحصول على 100 رغيف من الخبز ويأتي هذا الإجراء على تعاون أسعار الخبز المميز لدى الجميع مؤخرا وقد جاء الإعلان عن هذه البطاقات اليوم سوف نقدم لكم هذه المقالة لنبين لكم الحقيقة كاملة حول هذه المبادرة، تابع معنا من خلال موقع البديل لتتعرف على المزيد من التفاصيل.

صرف 100 رغيف خبز على بطاقة التموين

صادقت وزارة التموين على بدء توزيع بطاقة الخبز الجديدة لأولئك الأفراد الذين ليس لديهم بطاقات تموينية أو الذين لا يستفيدون من الدعم الحكومي يأتي هذا الإجراء بهدف تقليل الأعباء المالية على السكان والمواطنين بسبب غلاء الأسعار الذي تمر به الدولة والآن نقدم لكم المعلومات حول كمية الخبز المتاحة للمستفيدين من خلال هذه البطاقة إذا أعاد الشخص تعبئة البطاقة بمئة جنيه مصري فسيحصل 150 قطعة خبز على الرغم من ذلك، في حال تم تعبئة البطاقة بخمسين جنيهاً سيتمكن من الحصول على 62 قطعة خبز إذا تم تعبئة البطاقة بمبلغ خمسة وعشرين جنيهاً، فإنه سيستلم خمسة وعشرين قرص خبز.

كارت العيش الجديد

يسعى العديد من الأفراد لاكتشاف الاشياء المرتبطة ببطاقة التموين الجديدة، ولذا نحن هنا اليوم لنزودكم بمعلومات تفصيلية حول هذه البطاقة من خلال البنود التي سنذكرها لاحقاً أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على جاهزية الوزارة لإصدار بطاقة جديدة تعتمد على نظام السداد المقدم يُمكِن للمواطن المصري استخدام بطاقة التموين للحصول على الخبز المدعم بأسعار مخفضة سوف يُمنح هذا البطاقة للمواطن الذي لا يمتلك بطاقة تموينية ولا يتلقى أي نوع من الدعم.