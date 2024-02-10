سعر ومواصفات ايفون 13 برو ماكس iPhone 13 Pro Max في الأسواق

يعتبر هاتف ايفون 13 برو ماكس واحد من ضمن أشهر أنواع منتجات هواتف شركة آبل، حيث أنه يقدم الكثير من المميزات، وله العديد من المميزات التي تتمثل في عدد كبير من الخصائص، والسمات الفنية والتقنية التي تتمثل في المعالج والكاميرات، ومواصفات الشاشة ونظام التشغيل، وكذلك سعة البطارية، ولهذا نذكر في هذا المقال كل المعلومات التي تم الإعلان عنها من قبل شركة آبل بشكل رسمي حيث نذكر أبرز مواصفات الهاتف، والذي يعد أحد أبرز الهواتف الرائدة التي تمتاز بقوة المستوى من حيث المواصفات مع مجموعة الهواتف التي قد أنتجتها بعد ذلك ويعد هاتف ايفون 13 برو ماكس واحد من أفضلها.

مواصفات ايفون 13 برو ماكس

نتحدث في سطور التقرير عن أبرز الإصدارات المتواجدة حتى الآن في السوق المحلي والعالمي، ويمتاز بجودة عالية من حيث كل مكوناته وهو إصدار آيفون 13 برو ماكس والذي يمتلك تلك السمات والمواصفات الآتية والتي نتعرف عليها من خلال ما يلي:

المواصفات الفنية لهاتف آيفون 13 برو ماكس

المعالج سداسي الأنوية آبل إي 15 وسعته من 128 وحتى واحد تيرا.

الكاميرا الخلفية كاميرا رباعية والكاميرا الرئيسية 12 ميجا بيكسل

هذا الهاتف يدعم الخاصية إن اف سي.

أبعاد الهاتف 160 * 78 في 7.7 ملم.

أبعاد الهاتف 160 * 78 في 7.7 ملم. الهاتف يدعم أيضا شريحتين شريحة نانو سيم، وشريحة إي سيم.

يدعم شبكات الجيل الثاني إلى الجيل الخامس.

يمتاز بأنه من الهواتف التي تمتاز بجودة

الخامات التي تم تصنيعه منها وقد أتى من خام الزجاج والإطار من الاستانلس ستيل

يمتاز بشاشة من نوع سوبر ريتا اكس دي آر أوليد، ومساحة تصل إلى 6.7 انش وبدقة 2778 x 1284 .

الخامات التي تم تصنيعه منها وقد أتى من خام الزجاج والإطار من الاستانلس ستيل يمتاز بشاشة من نوع سوبر ريتا اكس دي آر أوليد، ومساحة تصل إلى 6.7 انش وبدقة 2778 x 1284 . هذا الهاتف متوفر يجودة عالية في الأداء بسبب المعالج القوي كما أنه يمتاز بجودة عالية في أخذ والتقاط الصور والمقاطع وبجودة عالية

متوفرة الميكروفون العازل للإزعاج والضوضاء.

السماعات الموجودة في الهاتف من نوع استريو بتجربة صوتية مميزة وفريدة.

سعر ايفون 13 برو ماكس

متوفر في لأسواق السعودية وفق نظم تقسيط وأحد العروض تقدمه بسعر 3738.26 ريال سعودية.