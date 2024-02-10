حـ 57 كامله.. مسلسل طائر الرفراف الحلقة 57 وجميع القنوات المجانيه الناقله

يعرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 57 مترجم عبر المنصة الإلكترونية قصة عشق، بمعدل حلقة كاملة بكل أسبوع، ويشارك في هذا العمل الدرامي الرومانسي ميرت رمضان وعفراء، ولقد يرتقب المشاهدين بث الحلقة الجديدة بكل حماس وإثارة، وذلك بعد الكشف عن أحداث الحلقة من خلال الإعلان الترويجي لها، والتي تتضمن عودة سيران وفريد من جديد، ولاسيما أنه هناك عدة قنوات تنقل المسلسل التركي على شاشة التلفزيون يومياً.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 57

حصرياً عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 57 عبر موقع وي سيما مترجم، حيث أطلقت الشركة المنتجة الإعلان الجديد للحلقة والتي تدور حول ولادة بلين ابنها أثناء كشف سيران عن رغبتها في الرجوع إلى زوجها فريد من جديد، ولقد يتم نقل المسلسل مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، ويمكنكم الاستمتاع بمشاهدة الحلقة الجديدة من خلال هذا الرابط.

والجدير بالذكر أن المسلسل حقق نجاحا ساحقا داخل الوطن العربي وبتركيا منذ عرض أولى حلقات الموسم الأول في العام الماضي.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل فريد

تدور أحداث المسلسل التركي طائر الرفراف حول عودة فريد من الولايات المتحدة واستقراره بإسطنبول بقصر جده هاليس أغا، حيث يتسبب فريد في جلب العديد من المشاكل بسبب استهتاره ويضطر أن يتزوج بسيران بعد إصرار عائلته، وفي الأخير يقع فريد في حب تلك الفتاة ويقررون أن يستكملوا حياتهم مع بعض إلا أن القدر يقرر غير ذلك، ولمتابعة باقي الأحداث يمكنكم ضبط إحدى الترددات التالية على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: ألترا HD.

تردد قناة مسلسل طائر الرفراف