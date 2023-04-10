رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
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اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 من خلال الرابط الرسمي molsa.gov.iq.

منة الله شريفمنذ 17 ساعة
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اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق،  يبحث المواطنين في دولة العراق عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للحصول علي الوجبة التاسعة في العراق وذلك من خلال منصة مظلمتي الرسمية للرعاية الاجتماعية،  حيث يعتبر هذا البرنامج بهدف التخلص من الفقر والركود الاقتصادى الذي تعاني وتمر به الدولة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين فى العرعاية الاجتماعية في العراق من خلال هذة الخطوات:

شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول علي الرعاية الاجتماعية،  وجاءت هذة الشروط كالتالي:

  • يجب ان يكون عراقى الجنسية،  اي مقيم في دولة العراق.
  • يجب ان يكون لدية اسرة مكونة من اربعة افراد.
  • ان يكون عمرة اكثر من 18 سنة ولا يزيد عن 60 عام للرجال.
  • ان يكون عمرها لا يقل عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام للنساء.
  • غير مسبق في الشؤون الاجتماعية، وعدم امتلاكة تأمين صحي او اجتماعي.

جدير بالذكر ان يجب علي جميع المتقديمن للرعاية الاجتماعية ان يكونو ذات دخل ضعيف،  ومن عائلات ليس لديها دخل رسمي، ومن الاسر التى يعاني افردها من اعاقة جسدية او عقلية، بالاضافة الي الشروط التي تم ذكرها في السطور السابقة وفقا لما اعلنتة وزارة العمل العراقية.

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منة الله شريفمنذ 17 ساعة
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