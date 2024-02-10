PDF نتائج الثالث متوسط.. epedu.gov.iq رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التربية العراقية

تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية، بجد لضمان سرعة انتهاء عملية تصحيح اوراق الاجابات لامتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الاول، ستقوم الوزارة بنشر نتائج الامتحانات عبر رابط خاص على موقعها الرسمي moedu.gov.iq بصيغة PDF، ياتي هذا التنبيه لضمان نشر النتائج الصحيحة والموثوقة، ولمنع انتشار اي معلومات غير دقيقة او مضللة، نتائج الامتحانات تعد مسالة حساسة، وتستحق التعامل بجدية ومسؤولية، كما ستتوفر النتائج على جميع المنصات الرسمية، التابعة للوزارة وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

وتهيب الوزارة بجميع الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات او الصفحات غير الرسمية، التي تدعي نشر نتائج الامتحانات، فعملية التصحيح والرصد لا تزال جارية وقيد التنفيذ حتى الان، ينبغي على الطلاب الانتظار حتى تعلن الوزارة رسميا عن النتائج عبر المصادر الموثوقة، ينصح الطلاب بتحديث متابعتهم للمصادر الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية، للحصول على أحدث المستجدات حول نتائج الامتحانات.

نتائج الثالث متوسط 2024 لجميع المحافظات

تمت سير امتحانات الصفوف الاول والثاني والثالث المتوسط وفقًا للخطة الموضوعة، وكانت النتائج مرضية، تجلى دور الوزير الدكتور ابراهيم نامس الجبوري، بوضوح خلال فترة الماراثون الامتحاني من 21 إلى 31 يناير الماضي، حيث اشرف بكفاءة عالية على سلامة سير الامتحانات وتنظيمها.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول

يمكنك الآن الاطلاع على نتيجة الثالث المتوسط للدور الأول 2024، بسهولة عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التربية العراقية.

أدخل رمز التحقق المكون من أرقام، وهو تدابير أمنية للتأكد من هويتك البشرية.

بعد ذلك، ستجد روابط نتائج الثالث المتوسط على الصفحة الرئيسية.

انقر على الروابط المتاحة واختر المحافظة التي تنتمي إليها.

قم بإدخال رقم الامتحان الخاص بك في المجال المخصص.

بمجرد الانتهاء، اضغط على زر “عرض النتائج” وستظهر لك نتيجتك.

من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستعلام عن نتيجتك في امتحان الثالث المتوسط بسرعة ويسر، يرجى ملاحظة أنه يجب اتباع المصادر الرسمية المذكورة للحصول على نتائج دقيقة وموثوقة.