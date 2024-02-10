ما زالت انجازات شركة ريلمي مستمرة ، حيث انها تقدم كل يوم الجديد والجديد في منتجاتها من الأجهزة الذكية ، والتي يحب اقتنائها العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وسوف نتطرق بحديثنا اليوم عن مواصفات هاتف Realme c55 والذي يعتبر من أهم ما أصدرت الشركة وذلك لما يحويه من مميزات مثل معالجه القوي من فئة ميديا تك ال Helio G88، وبطاريته ذات القوة الهائلة والتي تصل إلى5000 مللي أمبير وفي بقية حديثنا سنتعرف على هذا الجهاز أكثر وأكثر.

مواصفات هاتف Realme C55

يوجد في هذا الهاتف العديد من المواصفات التي تجعله محط أنظار الكثير ومن تلك المواصفات ما يلي:

اسم الجهاز Realme C55 نظام الشتغيل نوع المعالج Helio G88 عدد الأنوية ثماني النواة بتكنولوجيا 12 نانو متر نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.72 بوصة دقة الشاشة 2400 × 1080 سعة التخزين الإصدار الأول 128 جيجا بايت بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت الإصدار الثاني 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت الكارت الميموري يدعم الهاتف تزويد المساحة الخارجية بالكارت الميموري الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل الكاميرا الخلفية كاميرا مزدوجة الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل. والثانية بدقة 2 ميجا بيكسل وهي خاصة بالعزل والبورترية. البطارية بقوة 5000 مللي أمبير الشحن السريع مدعوم بقوة 33 وات

محتويات علبة الجهاز

تحتوي علبة الجهاز على ما يلي:

الجهاز.

الشاحن (33 وات).

كابل USB Type-C.

جراب للحماية.

دبوس الشرائح.

مميزات هاتف Realme C55

يوجد في هذا الإصدار عدد لا بأس به من المميزات وهي:

يعد أول هواتف الشركة التي تدعم تقنية الـ Dynamic Island بصورة رسمية.

وهي تقنية تعرض مجموعة من معلومات الهاتف مثل حالة شحن البطارية.

وإصدار صوت تنبيه عند توصيل الشاحن.

كما أن شاشة هذا الجهاز كبيرة تأتي بحجم 6.72 بوصة من نوع IPS LCD.

يحمل شريحتين للاتصال كما يوجد به منفذ للكارت الميموري.

المعالج أدائه جيد وخاصة في الألعاب.

وزنه خفيف بسبب صنعه الذي استخدم فيه البلاستيك وشكلة جذاب، بطاريته تدوم طويلًا، يوجد به منفذ Type C ما يدعم lلشحن سريع بقوة 33 وات.

عيوب الهاتف Realme C55

يحتوي هذا الجهاز على بعض من العيوب مثل: