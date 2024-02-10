المبارة المنتظرة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر وجميع القنوات المفتوحه الناقله بجودة عالية hd

اقترب موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر 2024، حيث يواجه الأهلى غريمه الزمالك عقب فوزهم بمباراة نصف نهائي البطولة، والتي من المقرر إنطلاق صافرة الحكم في يوم 13 مارس المقبل في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، وعلى صعيد آخر نفت الجهات المسؤولة المتمثلة في اتحاد كرة القدم خبر إقامة المباراة بإحدى الدول العربية، حيث من المؤكد إقامتها على أرض مصر، وأن ذلك كان مجرد اقتراح فقط.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر

عشاق الساحرة المستديرة كشف اتحاد الكرة المصرية موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر 2024، والتي ستقام في شهر رمضان الكريم والذي يوافق 13 مارس القادم في الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، حيث كان من المفترض لعب تلك المباراة خلال الفترة الماضية، إلا أن بسبب مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية حال بين ذلك وتم تأجيلها، وفور انتهاء مشوار المنتخب المصري في البطولة بخسارته أمام فريق الرأس الأخضر بركلات الترجيح تم تحديد المباراة، وإلى جانب ذلك أعلنت إدارة شبكة قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري بشراء حقوق بث المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة كأس مصر 2024

يستعد جماهير النادي الأهلي ونادي الزمالك لمتابعة المباراة الحاسمة لبطل كأس مصر الجديد، حيث يعتبر الفريقين من أقوى الأندية في مصر وأفريقيا، وتعد مباراتهما الأكثر متعة وإثارة بخلاف باقي الأندية، حيث تشتعل المنافسة بينهما منذ أعوام سابقة، ومن خلال ضبط إحدى الترددات التالية ستتمكن من متابعة المباراة:

تردد قناة One Time Sport

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر القمر نايل سات