من أكثر الأسئلة الشائعة عالميًا، ما هي أسعار الذهب اليوم؟، استقرار ملحوظ في سعر الذهب اليوم الموافق 10/2/2024 عن آخر ارتفاع سجله أمس يوم الجمعة الموافق 9/2/2024 في ختام تعاملات الصاغة المصرية، و طبقًا لخبيرالمشغولات الذهبية أمير رزق، حيث أنه في هذا اليوم وفي وسط تزايدا في الطلب على الذهب في دولة مصر سجل جرام الذهب عيار 21 مستويات 3650 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

عقب قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة 2 % يوم الخميس الماضي من شهر فبراير عام 2024، استقرت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وذلك عقب آخر ارتفاع سجله جرام الذهب عيار 21 أمس الجمعة الموافق 9/2/2024، وبعد سلسلة من التذبذب في جرامات المعدن الذهب خلال الفترة الماضية، نسجل اليوم الموافق 10 فبراير الاعيرة الذهبية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 يبلغ 4228 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 يبلغ اليوم 3700 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يبلغ اليوم 3171 جنيها.

سعر الجنيه الذهبي يبلغ 29600 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في لمصنعيه

عند شراء الذهب يجب إضافة قيمة المصنعية التي تبلغ اليوم الموافق 10/2/2024، 100 جنيه يتم إضافتها على سعر الذهب المسجل، كما يتمثل في التالي، عند شراء جرام عيار 21 الذي يبلغ 3700، يتم إضافة مائة جنيها على 3700 حتى يصبح المبلغ الإجمالي لجرام الذهب عيار 21 يساوي 3800.

أسعار الذهب اليوم عالميًا

استقرت مؤشرات سعر الذهب في البورصة عالميا، حيث إنه مع نهاية الأسبوع في يوم الجمعة الموافق 9 فبراير، استطاع الذهب الصمود والاستقرار أمام قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، وعلى الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي استهلالاً من هذا الأسبوع ليسجل منذ ثلاثة شهور أعلى معدل.

الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بمعدل 0.4 %، لكن أعضاء الفيدرالي خلال الأسبوع أشادوا عددًا من التصريحات التي منها عدم الاستهلال بخفض الفائدة، وتبقي على مستواها المرتفع لفترة أطول، بهدف انخفاض معدلات التضخم بصورة مستدامة.