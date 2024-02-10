مبروك لجميع الطلاب.. لينك استخراج نتائج الثالث المتوسط دور اول العراق 2024 بالاسم والرقم الامتحاني من موقع نتائجنا

من المتوقع أن تظهر نتائج الثالث المتوسط دور أول العراق 2024 خلال الساعات المقبلة، وذلك لأنها من أهم النتائج بالنسبة لأولياء الأمور وطلاب المرحلة في دولة العراق خلال الفترة الحالية، والكثير بالذكر أنه تم إعلان عدد كبير من النتائج خلال هذه الفترة مما أدى إلى قلق طلاب المرحلة بالعراق وارتفعت معدلات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل عن متى يتم الإعلام عن النتائج، وكيفية الاستعلام عنها في أقل وقت، لذلك خلال موقعنا نوفر لكم تفاصيل الاستعلام عن النتائج ومتى يتم الإعلان عنها.

نتائج الثالث المتوسط دور اول العراق 2024

منذ أن انتهت امتحانات الثالث المتوسط دور أول العراق 2024 في يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يناير الماضي، استهلت عمليات تصحيح نماذج الاختبارات ومراجعتها ورصد الدرجات داخل غرف الكنترول وهذه هي المرحلة التي تسبق اعتماد النتيجة من قبل محافظ مديرية التربية والتعليم بالعراق، وبعد ذلك يتم الإعلان عن النتيجة داخل إداره المدارس التابعة لهم أو من خلال المنصة الرسمية للوزارة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024

من المتوقع أنه يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق على المنصة الرسمية التابعة للوزارة خلال الساعات المقبلة، ولكن بعد الانتهاء من مرحلة تصحيح نماذج الاختبارات ومراجعتها داخل غرف الكنترول، ويمكن لطلاب المرحلة الاستعلام والحصول عن النتائج بالخطوات التالية:

قم بالدخول التابعة لوزارة التربية والتعليم بالعراق من هنا ثم بالنقر على أيقونة “خدمات النتائج”. ثم قم بتحديد نتيجة الثالث المتوسط، ومدونة البيانات المطلوبة من اسم، رقم جلوس ومحافظة الطالب. ثم قم بالنقر على أيقونة “عرض النتيجة”، خلال لحظات تظهر أمامك نافذة بها درجات الطالب يمكنك تحميلها pdf.

موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق

خلال بيان صحفي من وزارة التربية والتعليم بالعراق: أنه لم يتم الإعلان حتى وقتنا هذا عن نتائج الثالث المتوسط دور أول بالعراق 2024، ولكن من هذا البيان صدرت تصريحات تطمني الطلاب أنه بعد الانتهاء من مراحل التصحيح واعتمادها، يتم نشرها مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة.